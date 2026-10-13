Der südkoreanischer Kospi als eine Art Frühwarnsystem für die KI-Blase crasht weiter: er hat nun 35% seit seinem Hoch Ende Juni verloren - folgt nun der Nasdaq 100? Lange liefen Kospi (mit den Aktien-Schwergewichten Samsung und SK Hynix) und Nasdaq 100 parallel, aber seit Anfang Oktober geht es für den südkoreanischen Index steil bergab (heute zwischenzeitlich mehr als 7%), während der Nasdaq 100 erst vor wenigen Tagen ein neues Allzeithoch erreicht hatte. Haben wir jetzt zu viele Einschläge für die reichlich irrationale KI-Blase gesehen in den letzten Tagen und Wochen? Plötzlich kommen Zweifel auf, ob Anthropic wirklich zwei Billion Dollar wert sein dürfte - dabei ist es ohnehin erstaunlich, dass man lange an die Story glaubte, dass ein Unternehmen wie Anthropic, das konstant Geld verbrennt, auch nur annähernd so viel Marktkapitalisierung auf die Waage bringen sollte..

Das Video "Kospi-Crash: Frühwarnsystem für KI-Blase - erwischt es jetzt Nasdaq? " sehen Sie hier..