AUTO1 Group Aktie fällt um -2,98 % - 13.10.2026

Die AUTO1 Group Aktie notiert aktuell bei 16,910€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,98 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,520 € entspricht. Die AUTO1 Group Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +5,44 % wieder ab und notiert heute bei 16,910€. Droht ein weiterer Kursrückgang oder erholt sich das Papier bald?

AUTO1 Group digitalisiert den Gebrauchtwagenhandel in Europa mit Plattformen wie Autohero und AUTO1.com, ist in über 30 Ländern aktiv und konkurriert mit Cazoo und Carvana. Ein starkes Händlernetzwerk und eine effiziente Technologieplattform sind ihre Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von AUTO1 Group mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -30,90 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AUTO1 Group Aktie damit um +9,24 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,21 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die AUTO1 Group um -37,19 % verloren.

AUTO1 Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +9,24 % 1 Monat -14,21 % 3 Monate -30,90 % 1 Jahr -39,57 %

Informationen zur AUTO1 Group Aktie

Stand: 13.10.2026, 10:22 Uhr

Es gibt 221 Mio. AUTO1 Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,74 Mrd. € wert.

Die Aktie von AUTO1 Group erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 36,89 %. Über 5 Jahre lag sie bei -11,11 %.

AUTO1 Group Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der AUTO1 Group Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur AUTO1 Group Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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