Vossloh Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Was steckt dahinter? 13.10.2026

Die Anleger von Vossloh müssen heute einen Kursrückgang von -4,84 % verkraften. Die Aktie notiert aktuell bei 48,65€. Es bleibt ungemütlich für Vossloh: Nach einem Rückgang von -3,67 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -4,84 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Vossloh ist ein Spezialist für Bahninfrastruktur mit Fokus auf Schienen, Weichen, Befestigungssysteme und Instandhaltungsdienstleistungen. Das Unternehmen zählt weltweit zu den führenden Anbietern im Schienenverkehrsmarkt. Wichtige Wettbewerber sind z.B. Voestalpine, Progress Rail, Pandrol und Schwihag. Stärken sind Systemkompetenz entlang des Gleislebenszyklus, hohe Sicherheitsstandards und technologische Spezialisierung.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Vossloh Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -23,29 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -6,09 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,61 %. Im Jahr 2026 gab es für Vossloh bisher ein Minus von -36,50 %.

Zum Vergleich: Der SDAX notiert heute lediglich +0,27 % im Plus-Minus-Bereich. Vossloh entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

Vossloh Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,09 % 1 Monat -15,61 % 3 Monate -23,29 % 1 Jahr -43,95 %

Informationen zur Vossloh Aktie

Stand: 13.10.2026, 10:30 Uhr

Es gibt 19 Mio. Vossloh Aktien. Damit ist das Unternehmen 951,35 Mio.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Alstom, Caterpillar und Co.

Alstom, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,20 %. Caterpillar notiert im Minus, mit -0,73 %. Knorr-Bremse notiert im Plus, mit +0,91 %. Siemens legt um +1,07 % zu

Die Aktie von Vossloh erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 11,08 %. Über 5 Jahre lag sie bei 2,59 %, über 10 Jahre bei -0,35 %.

Vossloh Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die Vossloh Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Vossloh Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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