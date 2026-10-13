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    AKTIEN IM FOKUS

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    LVMH-Zahlen belasten Luxussektor

    Für Sie zusammengefasst
    • LVMH enttäuscht mit Quartalszahlen die Märkte
    • Chinas Konsumschwäche drückt Europas Luxuswerte
    • LVMH dürfte kurzfristig keine Wende schaffen
    AKTIEN IM FOKUS - LVMH-Zahlen belasten Luxussektor
    Foto: Arne Dedert - DPA

    PARIS (dpa-AFX) - Luxuswerte haben am Dienstag stärker nachgegeben. Sie folgten damit den enttäuschenden Zahlen von LVMH . Während deren Aktien um 1,8 Prozent nachgaben und damit nach einer annähernden Kurshalbierung seit Jahresbeginn weiter schwächelten, gaben auch Hermes International, Kering und Richemont in einem leicht anziehenden Gesamtmarkt deutlicher nach.

    "Der französische Luxuskonzern LVMH konnte mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen nicht erfüllen", so Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets. Die anhaltende Konsumschwäche in China habe belastet und setze auch andere europäische Luxus- und Konsumwerte unter Druck.

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    LVMH sei es gelungen, die ohnehin schon geringen Erwartungen noch zu verfehlen, betonten die Analysten der Deutschen Bank. Die Konsensschätzungen dürften weiter sinken. Auch wenn die Bewertung der Aktie sich im Bereich der historischen Tiefs bewege, sei kurzfristig keine Wende zu erwarten. Ungeachtet dessen sei das Chance-Risiko-Verhältnis positiv, denn die Schwäche sei eher zyklisch als strukturell./mf/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

    Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 1.282 auf Tradegate (13. Oktober 2026, 10:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 511,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 415,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 645,00EUR was eine Bandbreite von +9,79 %/+70,63 % bedeutet.





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