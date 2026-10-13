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    Kämpfer bringt Schwesig für SPD-Doppelspitze ins Spiel

    Für Sie zusammengefasst
    • Kämpfer fordert nach Bas’ Rücktritt eine neue Doppelspitze
    • Beide SPD-Vorsitzende sollten nicht im Bundeskabinett sitzen
    • Klingbeil gilt als plausibel, Schwesig als mögliche Kandidatin
    Kämpfer bringt Schwesig für SPD-Doppelspitze ins Spiel
    Foto: Siarhei - 356130783

    HAMBURG (dpa-AFX) - Nach dem Rücktritt von SPD-Chefin und Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas hat sich Schleswig-Holsteins Landesvorsitzender Ulf Kämpfer für eine erneute Doppelspitze ausgesprochen. Rückblickend sei es nicht richtig gewesen, dass beide Vorsitzende Teil des Bundeskabinetts waren, sagte Kämpfer auf "NDR Info". "Das sollte man jetzt nicht nochmal so machen."

    Der verbliebene Parteivorsitzende Lars Klingbeil sei "nach wie vor ein plausibler Kandidat", sagte Kämpfer. Es sei gut, dass es eine komplette Neuaufstellung geben werde und sich der Vorsitzende nicht als gesetzt gesehen habe. Am Ende gehe es darum, ob die beiden Personen gut zusammenpassten. Als denkbare Kandidatin nannte Kämpfer die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig.

    Bas hatte am Montag ihren sofortigen Rücktritt als Arbeitsministerin und SPD-Chefin angekündigt. Sie begründete dies einerseits mit dem Tod ihrer Stieftochter, andererseits mit öffentlichen Angriffen gegen sie, auch aus den Reihen des Koalitionspartners, der Union./akl/DP/stk






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