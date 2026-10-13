ANALYSE-FLASH
JPMorgan senkt Ziel für LVMH auf 500 Euro - 'Neutral'
- JPMorgan senkt LVMH-Kursziel von 525 auf 500 Euro
- LVMH-Umsatz entsprach weitgehend den Erwartungen
- Mode und Lederwaren enttäuschten, Umsatzmix belastet
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für LVMH nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal von 525 auf 500 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Erlöskennziffern des Luxusgüterkonzerns hätten weitgehend den Erwartungen entsprochen, schrieb Chiara Battistini in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings dürfte der Umsatzmix auf dem Aktienkurs und der Branche lasten. Enttäuscht habe vor allem die Sparte Mode und Lederwaren./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 21:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 00:15 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,24 % und einem Kurs von 379,7 auf Tradegate (13. Oktober 2026, 10:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 511,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 415,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 645,00EUR was eine Bandbreite von +9,79 %/+70,63 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 500 Euro
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Community Beiträge zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton - 853292 - FR0000121014
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LVMH ist sowas von Out! Wer kauft denn noch diesen 0815 Luxus zu diesen Preisen? Mal schauen ob sich diese Aktie nochmal halbiert oder mindestens 30% korrigiert.
Die 335 sind noch ein sehr weiter Weg, dazwischen liegen auch noch einige Unterstützungen. Alles möglich aber sehe es als unwahrscheinlich an, dass du LVMH Aktien bekommst.
Die 400 sind gefallen.