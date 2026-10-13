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    Wasseraufbereitung wird modularer und dezentraler

    Wasseraufbereitung wird modularer und dezentraler
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    Der weltweite Wassermarkt steht vor einem strukturellen Wandel. Die Unternehmensberatung Roland Berger identifiziert in ihrer 2025 veröffentlichten Studie „Six growth trends transforming the global water market“ sechs Wachstumsfelder, die von Wasserknappheit, alternder Infrastruktur, Bevölkerungswachstum und strengeren regulatorischen Anforderungen profitieren. Gleichzeitig verändern neue Technologien die Art, wie Wasser aufbereitet wird. Neben Digitalisierung und neuen Verfahren zur Entfernung von Schadstoffen gewinnen dezentrale und modular aufgebaute Anlagen an Bedeutung. Die Unternehmensberatung Roland Berger sieht darin einen von sechs Wachstumstrends, die den Wassermarkt in den kommenden Jahren prägen dürften. Für Industrieunternehmen ist diese Entwicklung besonders interessant: Vorgefertigte Systeme können direkt am Einsatzort installiert, vergleichsweise schnell in Betrieb genommen und bei wachsendem Bedarf erweitert werden. Genau auf diesem Prinzip basiert auch ein wesentlicher Teil des Geschäftsmodells des australischen Wasseraufbereitungsunternehmens De.mem.

     

    Die sechs Wachstumsfelder im Detail: Dazu zählen zunächst Smart Water Analytics und Smart Water Metering. Datenanalyse, künstliche Intelligenz und digitale Zwillinge sollen Anlagen effizienter steuern und Wartungsbedarf frühzeitig erkennen. Intelligente Zähler ermöglichen zugleich eine genauere Verbrauchsmessung und helfen, Leckagen aufzuspüren.

     

    Ein drittes Wachstumsfeld sieht Roland Berger im Stormwater Management. Angesichts zunehmender Extremwetterereignisse wächst der Bedarf an digital gesteuerten Lösungen zur Bewältigung von Starkregen und Überflutungen.

     

    Hinzu kommt als vierter Trend die Behandlung neuer Schadstoffe. Dazu gehören insbesondere per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS). Die große Gruppe künstlich hergestellter Chemikalien wird aufgrund ihrer hohen Beständigkeit in der Umwelt häufig auch als „Ewigkeitschemikalien“ bezeichnet. PFAS können über industrielle Abwässer, Deponien oder belastete Böden in Grund- und Trinkwasser gelangen. Strengere Grenzwerte und Vorgaben für die Wasserqualität erhöhen deshalb den Bedarf an Technologien, mit denen sich diese Stoffe aus Wasser und Abwasser entfernen lassen.

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