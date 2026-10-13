BERNSTEIN RESEARCH stuft T-Mobile US auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für T-Mobile US von 220 auf 180 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der angekündigte Einstieg des Raumfahrtkonzerns SpaceX in den US-Breitband- und Mobilfunkmarkt dürfte die Preisentwicklung der etablierten Anbieter weiter verschärfen, schrieb Laurent Yoon in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Der Experte reduzierte seine langfristigen Prognosen für die Durchschnittserlöse der Telekom-Tochter./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 22:46 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 22:46 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die T-Mobile US Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 136,6EUR auf Tradegate (13. Oktober 2026, 10:47 Uhr) gehandelt.





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