Kalidünger: Millennial Potash bringt Banio voran

Anzeige/Werbung – Im Auftrag von Millennial Potash Corp. SRC swiss resource capital AG unterhält mit Millennial Potash Corp. einen entgeltlichen, erfolgsunabhängigen IR-Beratervertrag. Autorin: Ingrid Heinritzi, Erstveröffentlichung: 14.10.2026, 18:00 Uhr Berlin/Zürich.

Kalibedarf stützt neue Projekte

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

für 2026 erwartet Nutrien laut Quartalsbericht vom 5. August 2026 74 bis 77 Millionen Tonnen Kalilieferungen weltweit. Das Unternehmen beschreibt eine gesunde Nachfrage bei vergleichsweise stabilem Angebot. Die Weltbank sieht Kali weniger stark von Nahoststörungen betroffen als andere Düngemittel und erwartet für 2026 und 2027 eine komfortable Versorgungslage. Eine unmittelbare globale Kaliknappheit im laufenden Jahr durch den Hormus-Konflikt lässt sich daraus nicht ableiten.

Langfristig zählt eine effiziente Nährstoffversorgung: Laut FAO sank die Anbaufläche pro Kopf um etwa 20 Prozent zwischen 2001 und 2024, während die gesamte Anbaufläche zunahm. Kali steht zudem seit November 2025 auf der endgültigen US-Liste kritischer Mineralien. Laut USGS wird Kali in den meisten Düngemitteln eingesetzt.

Millennial Potash entwickelt Banio weiter

Millennial Potash - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/millennial-p ... - hält seit April 2026 mittelbar 80 Prozent am Kaliprojekt Banio in Gabun. Die Explorationslizenzen umfassen rund 1.500 Quadratkilometer einschließlich Küstenflächen. Der Atlantikzugang eröffnet logistische Möglichkeiten für künftige Exporte, etwa nach Brasilien. Eine einsatzbereite Exportinfrastruktur ist damit noch nicht gesichert; Hafenoptionen werden laut Unternehmensangaben aus dem März 2026 geprüft.

Die vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) vom April 2024 modellierte 61 US-Dollar Betriebskosten je Tonne granuliertem Kaliumchlorid bei 800.000 Tonnen Jahresproduktion durch Lösungsbergbau. Dies sind Studienwerte, keine erreichten Produktionskosten. Die PEA berücksichtigt auch vermutete Ressourcen; ihre Umsetzung ist nicht gesichert. Ressourcen sind keine Reserven; ihre Wirtschaftlichkeit ist damit nicht nachgewiesen.

US-Unterstützung begleitet die Studien

Die US-Entwicklungsfinanzierungsinstitution DFC hat bis zu drei Millionen US-Dollar zur Studienunterstützung zugesagt. Am 15. April 2026 erklärte Millennial, für die geplanten Studienprogramme ausreichend finanziert zu sein. Die Machbarkeitsstudie soll laut Unternehmensplanung bis Ende 2026 vorliegen, die Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung laut jüngsten Angaben bis Anfang 2027. Eine gesicherte Minenbaufinanzierung ist damit nicht belegt.

Am 26. August 2026 meldete Millennial mit Bohrung BA-006 eine Erweiterung der bekannten Kalimineralisierung nach Südwesten, näher zur Küste und zum geplanten Hafenstandort. Die Angaben beruhen auf vorläufiger Bohrkernansprache; Laboranalysen stehen noch aus. Eine aktualisierte Ressourcenschätzung soll bis Ende 2026 vorliegen und in die Machbarkeitsstudie einfließen. Umweltfolgen, Genehmigungen und technische Umsetzung bleiben im weiteren Projektverlauf zu prüfen.

Fazit: Millennial Potash vor Meilensteinen

Die von Nutrien beschriebene Nachfrage unterstützt grundsätzlich die Entwicklung neuer Kaliprojekte. Bei Millennial Potash stehen der Abschluss der Studien und die weitere Konkretisierung der Infrastruktur im Mittelpunkt. Finanzierung und Umsetzung bleiben entscheidend. Aktien von Kaliprojektentwicklern tragen zusätzliche Unternehmensrisiken und bieten keine Kurssicherheit oder verlässliche Ertragsprognose.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen: Millennial Potash https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/millennial-potash-corp/

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Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen: USGS/Finale Liste kritischer Mineralien, 14.11.2025 · Weltbank/Düngemittelmärkte, 14.05.2026 · FAO/Flächennutzung, 17.07.2026 · Nutrien/Q2-Ergebnisse, 05.08.2026 · Millennial/PEA, 23.04.2024 · DFC/Studienunterstützung, 09.07.2025 · Millennial/DFS und Finanzierung, 13.01.2026 · Millennial/Lizenzerweiterung, 24.02.2026 · Millennial/Studien und Hafenoptionen, 19.03.2026 · Millennial/80-Prozent-Beteiligung, 15.04.2026 · Millennial/BA-006, 26.08.2026 · MINING.COM/Interview CEO, 05.10.2026

Intro Bild: Millennial Potash

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Ersteller und Herausgeber: SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Redaktionell verantwortlich: Marc Ollinger, CEO, unter derselben Anschrift. Verantwortlich im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV, Marc Ollinger. Emittent: Millennial Potash Corp. (TSXV: MLP; ISIN: CA60041F1018). Der bezahlte IR-Vertrag begründet ein wirtschaftliches Interesse an positiver Darstellung.

Stand 12.10.2026: Die Autorin, SRC swiss resource capital AG und mit ihr verbundene Unternehmen halten keine Aktien, Optionen, Warrants, Zertifikate, Derivate oder sonstigen Long-/Short-Positionen in Wertpapieren von Millennial Potash Corp. Künftige Käufe oder Verkäufe sind möglich. Millennial Potash Corp. ist nicht mit 5 Prozent oder mehr an SRC beteiligt. Vorabprüfung: Das Unternehmen hat den Artikel zur Prüfung und Freigabe erhalten; danach wurden keine inhaltlichen Änderungen vorgenommen.

Methodik und Risiken

Redaktionsstand: 12.10.2026. Öffentliche Quellen wurden abgeglichen; Unternehmensangaben sind nicht unabhängig. Keine eigene Bohrdatenprüfung, Ressourcenschätzung, Machbarkeitsstudie oder Unternehmensbewertung. Qualified Person der BA-006-Originalmeldung: Peter J. MacLean, Ph.D., P.Geo. (Ontario), Director von Millennial Potash und damit nicht unabhängig. Daraus folgt keine Freigabe dieses Artikels. Die PEA ist vorläufig und enthält vermutete Ressourcen; ihre wirtschaftlichen Ergebnisse sind nicht gesichert.

Studien und Zeitpläne setzen unter anderem Finanzierung, Genehmigungen sowie verfügbare Energie-, Wasser-, Aufbereitungs- und Exportinfrastruktur voraus. Explorations-, Geologie-, Lösungsbergbau-, Bau-, Umwelt-, Länder-, Finanzierungs-, Verwässerungs-, Kali- und Energiepreis-, Liquiditäts- und Währungsrisiken können Ergebnisse wesentlich verändern und zum Totalverlust führen. Keine routinemäßige Aktualisierung vorgesehen; gesetzliche Pflichten bleiben unberührt.

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