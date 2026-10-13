ANALYSE-FLASH
Bernstein senkt Ziel für T-Mobile US - 'Market-Perform'
- Bernstein senkt Kursziel für T-Mobile US auf 180
- SpaceX-Einstieg dürfte den Preisdruck im US-Markt
- Analyst reduziert langfristige Erlösprognosen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für T-Mobile US von 220 auf 180 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der angekündigte Einstieg des Raumfahrtkonzerns SpaceX in den US-Breitband- und Mobilfunkmarkt dürfte die Preisentwicklung der etablierten Anbieter weiter verschärfen, schrieb Laurent Yoon in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Der Experte reduzierte seine langfristigen Prognosen für die Durchschnittserlöse der Telekom-Tochter./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 22:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 22:46 / UTC
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur T-Mobile US Aktie
Die T-Mobile US Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,57 % und einem Kurs von 137,0 auf Tradegate (13. Oktober 2026, 10:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der T-Mobile US Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
T-Mobile US zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,0800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 223,50USD. Von den letzten 8 Analysten der T-Mobile US Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 180,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 260,00USD was eine Bandbreite von +31,54 %/+90,00 % bedeutet.
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Community Beiträge zu T-Mobile US - A1T7LU - US8725901040
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Im Q4 Rückkäufe von weiteren 3 Milliarden USD.
Nach guten Quartalszahlen weitet im Minus, nur wegen höheren Investitionen.