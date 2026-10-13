Bernstein senkt Ziel für T-Mobile US - 'Market-Perform'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur T-Mobile US Aktie

Die T-Mobile US Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,57 % und einem Kurs von 137,0 auf Tradegate (13. Oktober 2026, 10:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der T-Mobile US Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

T-Mobile US zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,0800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2200 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 223,50USD. Von den letzten 8 Analysten der T-Mobile US Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 180,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 260,00USD was eine Bandbreite von +31,54 %/+90,00 % bedeutet.