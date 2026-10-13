Gefahr Kunstrasen
Norwegens Nationaltrainer warnt BVB
- Solbakken warnt den BVB vor schwierigen Bedingungen
- Der Kunstrasen erschwert Dortmunds Spiel in Bodö
- Bodö ist zuhause deutlich stärker als auswärts
BODÖ (dpa-AFX) - Der frühere Bundesligatrainer Stale Solbakken hat Borussia Dortmund vor schwierigen äußeren Bedingungen beim Champions-League-Spiel bei FK Bodö/Glimt in Norwegen gewarnt. Der norwegische Nationaltrainer prophezeit dem BVB am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) nördlich des Polarkreises ein kompliziertes Spiel. "Im Moment sind die klimatischen Bedingungen noch nicht so besonders", sagte der frühere Trainer des 1. FC Köln im Interview der "Ruhr Nachrichten". "Jetzt wird für Dortmund vor allem der Kunstrasen schwierig sein."
Der norwegische Vizemeister hatte in der vergangenen Saison zuhause unter anderem Manchester City, Inter Mailand und Sporting Lissabon geschlagen. "Das ist natürlich ein großer Unterschied zum Spielen auf Naturrasen", sagte Solbakken weiter. "Man wird leichter ausgespielt, weil man nicht so entschlossen in die Zweikämpfe gehen kann."
In der vergangenen Saison spielte Dortmund in der Vorrunde zuhause bereits nur 2:2 gegen Bodö/Glimt. "Sie sind zuhause deutlich stärker als auswärts. Ich erwarte ein ausgeglichenes Spiel", sagte Solbakken weiter: "In einigen Situationen werden die Dortmunder Spieler vom Platz überrascht sein."/lap/DP/mis
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Neuer gehört längst aufs Altenteil. Er ist nach seinem schweren Skiunfall nie wieder der Alte gewesen. Es ist traurig, aber er muss loslassen lernen.
Dass die Bayern durch ihre Spielweise aber auch immer die erste Halbzeit verschlafen. Was macht Kompany nur falsch? 😉