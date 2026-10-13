Norwegens Nationaltrainer warnt BVB

In der vergangenen Saison spielte Dortmund in der Vorrunde zuhause bereits nur 2:2 gegen Bodö/Glimt. "Sie sind zuhause deutlich stärker als auswärts. Ich erwarte ein ausgeglichenes Spiel", sagte Solbakken weiter: "In einigen Situationen werden die Dortmunder Spieler vom Platz überrascht sein."/lap/DP/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 3,11 auf Tradegate (13. Oktober 2026, 10:13 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9000 %.

Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +61,55 %/+61,55 % bedeutet.