JEFFERIES stuft Schaeffler auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Schaeffler nach überraschend vorgelegten Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,70 Euro belassen. Nachdem sich die Schwäche europäischer Autohersteller in China bislang kaum auf Zulieferer ausgewirkt habe, überrasche es nun wenig, dass sie allmählich ebenfalls unter Druck gerieten, schrieb Vanessa Jeffriess in einer Schnelleinschätzung am Dienstag. Die von Schaeffler bestätigte Prognose für 2026 dürfte für eine gewisse Erleichterung sorgen, insbesondere vor dem Hintergrund der branchenweiten Reaktion auf die gesenkten Jahresziele des französischen Autozulieferers OPMobility in der vergangenen Woche./ck/rob/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 03:42 /Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 03:42 /Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,67 % und einem Kurs von 5,72EUR auf Tradegate (13. Oktober 2026, 10:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Vanessa Jeffriess

Analysiertes Unternehmen: Schaeffler

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 8,70

Kursziel alt: 8,70

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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