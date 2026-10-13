Anthropic warnt vor einer neuen Sicherheitsgefahr durch künstliche Intelligenz. Schon in wenigen Monaten könnten selbst kleine KI-Modelle die nötigen Fähigkeiten besitzen, um sich eigenständig über internetfähige Geräte in Privathaushalten zu verbreiten. Ein solches Szenario könnte die Kontrolle über die Technologie erheblich erschweren.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Anthropic beschreibt ein Szenario, in dem KI-Modelle Sicherheitslücken in vernetzten Geräten ausnutzen. Dazu zählen beispielsweise smarte Backöfen oder Android-TV-Boxen. Die Systeme könnten deren Rechenleistung nutzen, sich selbst ausführen und anschließend weitere Geräte infizieren. Auf diese Weise könnte ein dezentrales Netzwerk entstehen, das nicht auf teure Rechenzentren angewiesen ist.

Ein solches System wäre laut Anthropic "schwer abzuschalten", weil es keinen zentralen Punkt gebe, an dem sich die gesamte Infrastruktur stilllegen ließe.

Einen vollständig autonom agierenden, außer Kontrolle geratenen Replikator gebe es bislang allerdings nicht. Die einzelnen Schritte einer solchen Selbstverbreitung würden für KI-Agenten jedoch zunehmend machbar. Zudem könnten die Systeme ihre Anpassungen an spätere Kopien weitergeben.

Schwachstellen in günstigen Geräten

Um die Risiken zu untersuchen, testete Anthropic unter anderem das kleinere Google-Modell Gemma4-26B-A4B in einem Netzwerk aus 15 günstigen Android-TV-Boxen von weniger bekannten Herstellern.

Solche Geräte verfügen laut dem Unternehmen häufig über schwache Sicherheitsvorkehrungen. Das könnte es KI-Modellen erleichtern, in die Systeme einzudringen. Passt ein Modell nicht vollständig auf ein einzelnes Gerät, könnte es sich in mehrere Teile aufspalten und die Rechenleistung verschiedener Geräte gemeinsam nutzen.

Anthropic hält auch komplexere Angriffsszenarien für denkbar. Ein KI-Wurm könnte aus mehreren unterschiedlichen Modellen bestehen, die auf verschiedenen Geräten laufen und unterschiedliche Methoden zur Verbreitung einsetzen.

Warnung vor zunehmenden Sicherheitsrisiken

Welche konkrete Form eine autonome Verbreitung von KI künftig annehmen könnte, sei noch unklar, betont Anthropic. Denkbar seien langsam wachsende, verteilte Netzwerke auf schlecht gesicherten Geräten. Ebenso könnten leistungsfähige KI-Systeme Rechenzentren angreifen oder Menschen dazu verleiten, ihnen Zugang zu Rechenleistung zu verschaffen.

Das Unternehmen rechnet langfristig mit einer Welt, in der KI-Agenten auf unterschiedlichster Hardware laufen – möglicherweise auch auf Geräten, die nicht mehr unter menschlicher Kontrolle stehen.

Die langsame Selbstverbreitung könnte dabei laut Anthropic ein Frühindikator für aggressivere Varianten sein, die besser geschützte Systeme angreifen oder Zugangsschlüssel für Programmierschnittstellen stehlen. Die neuen Erkenntnisse verschärfen damit die bereits bestehenden Sicherheitsbedenken rund um immer leistungsfähigere KI-Systeme.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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