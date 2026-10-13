🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsIPOsvorwärtsAnthropic IPOvorwärtsNachrichten zu Anthropic

    Anthropic schlägt Alarm

    709 Aufrufe 709 0 Kommentare 0 Kommentare

    Diese KI-Gefahr könnte sich unbemerkt in Millionen Haushalten ausbreiten

    Anthropic warnt vor einer neuen KI-Gefahr: Schon in wenigen Monaten könnten kleine Modelle internetfähige Geräte nutzen, um sich selbst zu verbreiten.

    Für Sie zusammengefasst
    Anthropic schlägt Alarm - Diese KI-Gefahr könnte sich unbemerkt in Millionen Haushalten ausbreiten
    Foto: Andrej Sokolow - dpa

    Anthropic warnt vor einer neuen Sicherheitsgefahr durch künstliche Intelligenz. Schon in wenigen Monaten könnten selbst kleine KI-Modelle die nötigen Fähigkeiten besitzen, um sich eigenständig über internetfähige Geräte in Privathaushalten zu verbreiten. Ein solches Szenario könnte die Kontrolle über die Technologie erheblich erschweren.

    Vom Smart-TV zum eigenen KI-Netzwerk

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Alphabet A!
    Long
    329,29€
    Basispreis
    2,20
    Ask
    × 14,57
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    376,29€
    Basispreis
    2,21
    Ask
    × 14,30
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Anthropic beschreibt ein Szenario, in dem KI-Modelle Sicherheitslücken in vernetzten Geräten ausnutzen. Dazu zählen beispielsweise smarte Backöfen oder Android-TV-Boxen. Die Systeme könnten deren Rechenleistung nutzen, sich selbst ausführen und anschließend weitere Geräte infizieren. Auf diese Weise könnte ein dezentrales Netzwerk entstehen, das nicht auf teure Rechenzentren angewiesen ist.

    Ein solches System wäre laut Anthropic "schwer abzuschalten", weil es keinen zentralen Punkt gebe, an dem sich die gesamte Infrastruktur stilllegen ließe.

    Einen vollständig autonom agierenden, außer Kontrolle geratenen Replikator gebe es bislang allerdings nicht. Die einzelnen Schritte einer solchen Selbstverbreitung würden für KI-Agenten jedoch zunehmend machbar. Zudem könnten die Systeme ihre Anpassungen an spätere Kopien weitergeben.

    Schwachstellen in günstigen Geräten

    Um die Risiken zu untersuchen, testete Anthropic unter anderem das kleinere Google-Modell Gemma4-26B-A4B in einem Netzwerk aus 15 günstigen Android-TV-Boxen von weniger bekannten Herstellern.

    Solche Geräte verfügen laut dem Unternehmen häufig über schwache Sicherheitsvorkehrungen. Das könnte es KI-Modellen erleichtern, in die Systeme einzudringen. Passt ein Modell nicht vollständig auf ein einzelnes Gerät, könnte es sich in mehrere Teile aufspalten und die Rechenleistung verschiedener Geräte gemeinsam nutzen.

    Anthropic hält auch komplexere Angriffsszenarien für denkbar. Ein KI-Wurm könnte aus mehreren unterschiedlichen Modellen bestehen, die auf verschiedenen Geräten laufen und unterschiedliche Methoden zur Verbreitung einsetzen.

    Warnung vor zunehmenden Sicherheitsrisiken

    Welche konkrete Form eine autonome Verbreitung von KI künftig annehmen könnte, sei noch unklar, betont Anthropic. Denkbar seien langsam wachsende, verteilte Netzwerke auf schlecht gesicherten Geräten. Ebenso könnten leistungsfähige KI-Systeme Rechenzentren angreifen oder Menschen dazu verleiten, ihnen Zugang zu Rechenleistung zu verschaffen.

    Das Unternehmen rechnet langfristig mit einer Welt, in der KI-Agenten auf unterschiedlichster Hardware laufen – möglicherweise auch auf Geräten, die nicht mehr unter menschlicher Kontrolle stehen.

    Die langsame Selbstverbreitung könnte dabei laut Anthropic ein Frühindikator für aggressivere Varianten sein, die besser geschützte Systeme angreifen oder Zugangsschlüssel für Programmierschnittstellen stehlen. Die neuen Erkenntnisse verschärfen damit die bereits bestehenden Sicherheitsbedenken rund um immer leistungsfähigere KI-Systeme.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Anthropic schlägt Alarm Diese KI-Gefahr könnte sich unbemerkt in Millionen Haushalten ausbreiten Anthropic warnt vor einer neuen KI-Gefahr: Schon in wenigen Monaten könnten kleine Modelle internetfähige Geräte nutzen, um sich selbst zu verbreiten.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     