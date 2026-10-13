AKTIEN IM FOKUS 2
Symrise mit Hoch seit Juni 2025 nach starken Givaudan-Zahlen
- Givaudans starke Umsätze treiben Symrise-Aktien an
- Luxusparfüms stärken Givaudans Quartalsumsatz
- Umsatz- und Margenerwartungen dürften nun steigen
(neu: Kursentwicklung, mehr zur Geschäftsentwicklung von Givaudan , Analystenstimmen))
FRANKFURT/ZÜRICH (dpa-AFX) - Positiv aufgenommene Umsatzzahlen des Schweizer Aromenherstellers Givaudan haben am Dienstag auch die Papiere des deutschen Konkurrenten Symrise angeschoben. Während Givaudan in Zürich den höchsten Kurs seit Juli 2025 erreichten und zuletzt mehr als 7 Prozent gewannen, verteuerten sich Symrise im moderat höheren Dax um 2,5 Prozent auf 95,62 Euro.
Damit hatten die Symrise-Aktien im deutschen Leitindex die Nase vorn. Mit in der Spitze 96,60 Euro hatten sie zuvor ihr Jahreshoch von Ende Juli hinter sich gelassen und den höchsten Stand seit Juni 2025 erklommen.
Givaudan hatte im dritten Quartal überraschend stark zugelegt und von der Nachfrage nach teuren Parfüms profitiert. Die Erwartungen am Markt konnte der Genfer Konzern klar übertreffen. In Nordamerika lief es allerdings weiter schwach.
Analysten zeigten sich beeindruckt von den Schweizern. Die ZKB sprach von einer "eindrücklichen Wachstumsbeschleunigung". Andere Experten rechnen angesichts des florierenden Geschäfts mit margenstarken Luxusparfüms nun mit steigenden Markterwartungen für Umsatzwachstum und Margen./ajx/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Symrise Aktie
Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,77 % und einem Kurs von 4.028 auf Lang & Schwarz (13. Oktober 2026, 11:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Symrise Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Symrise zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 100,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der Symrise Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 96,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von 0,00 %/+14,58 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Symrise - SYM999 - DE000SYM9999
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Symrise. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
gerade veröffentlicht worden:
DOW JONES--Das von Symrise ausgegliederte und zum Verkauf gestellte Geschäft mit Terpen-Inhaltsstoffen geht an die Münchner Beteiligungsgesellschaft Mutares. Die Transaktion mit AmeriTerpenes wird sofort vollzogen und führt beim deutschen Duft- und Aromenhersteller Symrise 2026 zu einem nicht zahlungswirksamen Veräußerungsverlust im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich, wie dieser in einer Mitteilung erklärte. Zum Kaufpreis vereinbarten beide Seiten unterdessen Stillschweigen.
AmeriTerpenes erzielte laut Mutares zuletzt mit etwa 170 Mitarbeitern an zwei Standorten in Florida und Georgia einen Umsatz von rund 200 Millionen US-Dollar und bedient Kunden weltweit, insbesondere aber in Nordamerika.
Symrise konzentriert sich mit dem Verkauf auf seine zentralen Wachstumsplattformen, wird aber weiter mit AmeriTerpenes zusammenarbeiten. Die Transaktion diene dem Ziel, nachhaltig profitabel zu wachsen und das Kapital gezielt einzusetzen, erklärte der DAX-Konzern.
AmeriTerpenes stellt natürliche terpenbasierte Inhaltsstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen auf Basis von Kiefernholz her. Zum Produktportfolio zählen unter anderem Dihydromyrcenol, Linalool und Anethol, die in Parfums, Haushaltsprodukten sowie Lebensmittel- und Getränkearomen eingesetzt werden.
Ist die Aktie bereit durchzustarten?
Bild: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSdCgRIMGdk2VAIKGzrfb_7nk26WLfC39iA6A9AM6A9k4KS2gA&s