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    China-Krise zieht BMW beim Absatz ins Minus

    Für Sie zusammengefasst
    • BMWs Absatz sinkt konzernweit um 6,3 Prozent
    • In China fällt BMWs Absatz um 24,8 Prozent
    • Europa wächst dank Elektroautos, auch USA legen zu
    China-Krise zieht BMW beim Absatz ins Minus
    Foto: Viacheslav Lopatin - stock.adobe.com

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Markteinbruch in China verdirbt BMW die Absatzzahlen. Obwohl die Münchner im dritten Quartal in Europa und den USA mehr Autos verkauften als vor einem Jahr, müssen sie auf Konzernebene einen Rückgang von 6,3 Prozent auf 551.072 Fahrzeuge hinnehmen, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Damit schneiden sie aber besser ab als die deutsche Konkurrenz, die Rückgänge zwischen gut 8 und fast 20 Prozent meldete.

    Entscheidend für den Rückgang bei BMW sind die schlechten Geschäfte in China. Dort leiden derzeit alle deutschen Hersteller unter einem Preiskrieg in einem insgesamt schrumpfenden Markt. Dem kann sich auch BMW nicht entziehen: Der Absatz in China sackt um 24,8 Prozent auf 114.355 Autos ab.

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    In Europa lief es besser: Hier profitierte BMW von der starken Nachfrage nach Elektroautos - nicht zuletzt nach dem iX3, dem ersten Fahrzeug der Modellgeneration "Neue Klasse". Vertriebsvorstand Jochen Goller schreibt dem Modell "starke Wachstumsimpulse" zu. Über alle Antriebsarten ging es auf dem Heimatkontinent um 2,7 Prozent auf 235.628 Autos nach oben. Bei den reinen Stromern sogar um 37,5 Prozent auf 81.941. Damit dominiert Europa dieses Segment - weltweit waren es nur 110.257 BEVs (battery electric vehicles - reine Elektroautos).

    USA nur noch knapp hinter China

    Auch in den USA konnte BMW zulegen. Hier profitieren die Münchner von ihrem lokalen Werk in Spartanburg, das dafür sorgt, dass grob die Hälfte der in den USA verkauften Autos nicht von den hohen Zöllen betroffen ist. Unter dem Strich kam ein Anstieg um 2,5 Prozent auf 106.741 Fahrzeuge heraus.

    Sollte die gegenläufige Bewegung von USA und China weiter anhalten, könnten die beiden Märkte in absehbarer Zeit die Plätze als Nummer zwei und drei hinter Europa tauschen.

    Blickt man auf die Marken, hat die Kernmarke BMW selbst mit einem Rückgang von 6,8 Prozent etwas schwächer abgeschnitten. Mini büßte 2,4 Prozent auf 70.712 Autos ein. Bei Rolls-Royce ging es um 18 Prozent auf gut 1.069 Autos nach unten.

    Nach neun Monaten kommt BMW nun auf 1,7 Millionen ausgelieferte Autos - das sind 4,9 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

    "In einem weltweit schwierigen Marktumfeld konnten wir uns in Europa und den USA gut behaupten", fasst Vertriebsvorstand Goller die Entwicklung zusammen. "Insbesondere die weiterhin starken Auftragseingänge vollelektrischer Fahrzeuge bestätigen unseren Kurs."/ruc/DP/men

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie

    Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 53,28 auf Tradegate (13. Oktober 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 67,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der BMW Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 82,00EUR was eine Bandbreite von +12,78 %/+54,14 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um eine mögliche Trendumkehr der BMW-Aktie und ein von einem Teilnehmer genanntes Kursziel von 43 Euro. Thematisiert werden Stellenabbau sowie befürchtete Absatz- und Umsatzverluste durch BMWs politische Positionierung. Positiv bewertet werden die Technik der Neuen Klasse und die iX3-Vorbestellungen. Dem stehen Vorbehalte gegenüber Investments in Autowerte und Zweifel an der Langlebigkeit hochgezüchteter Dreizylindermotoren gegenüber.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber BMW eingestellt.

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    dpa-AFX
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