AKTIE IM FOKUS
Formycon springen nach oben - FDA nimmt Antrag an
- Formycon-Aktie steigt nach FDA-Annahme des Antrags
- FDA nimmt Zulassungsantrag für FYB206 zur Prüfung an
- Erste Biosimilare dürften wirtschaftlich profitieren
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aussicht auf eine Zulassung eines Wirkstoffs von Formycon gegen Krebserkrankungen hat den Kurs der Aktien am Dienstag befeuert. Mit in der Spitze plus 13 Prozent auf 22 Euro erreichten die Papiere des ehemaligen SDax-Unternehmens und Entwicklers sogenannter Biosimilare den höchsten Stand seit Mitte Juni. Zuletzt betrug der Aufschlag noch zehn Prozent. Die Börsenumsätze waren weit überdurchschnittlich.
Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat nach Aussage von Formycon und des Vermarktungspartners Zydus Lifesciences einen Zulassungsantrag für das Biosimilar FYB206 angenommen. Hierbei handelt es sich um ein Nachahmerpräparat des Krebstherapeutikums Keytruda des US-Pharmariesen Merck & Co . Im vergangenen Jahr belief sich der weltweite Umsatz von Keytruda den Angaben zufolge auf 31,7 Milliarden US-Dollar, umgerechnet 28,4 Milliarden Euro.
"Die Annahme des Antrags ist ein wichtiger Schritt", schrieb Analyst Harry Sephton von der Bank RBC. FYB206 habe zu den Kandidaten einer ersten Welle von Nachahmerprodukten von Keytruda gehört. Wirtschaftlich sollten vor allem die ersten Biosimilare profitieren, bevor ein Preiswettbewerb einsetzen dürfte, so der Experte in einer ersten Einschätzung. Immerhin seien acht bis zehn Nachahmerprodukte in der Entwicklung./bek/ajx/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Formycon Aktie
Die Formycon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 18.063 auf Ariva Indikation (13. Oktober 2026, 10:57 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Formycon Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 51,00EUR was eine Bandbreite von +36,99 %/+132,88 % bedeutet.
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Jetzt mit Schwung aus dem Dreieck, das wäre schon was....
Meilenstein!
Formycon und Zydus: FDA nimmt FYB206 als erstes öffentlich bekannt gegebenes Keytruda®-Biosimilar zur Prüfung an
- US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) hat den Zulassungsantrag (Biologics License Application, BLA) für FYB206 zur Prüfung angenommen; nach Kenntnis der Unternehmen ist dies die erste öffentlich bekannt gegebene Annahme eines Antrags für einen Biosimilar-Kandidaten zu Keytruda® durch die FDA
- FYB206 wurde auf Grundlage eines Anfang 2025 mit der FDA vereinbarten Entwicklungsprogramms ohne vergleichende Phase-III-Wirksamkeitsstudie entwickelt
- Annahme stellt einen regulatorischen Meilenstein im Rahmen der Lizenzvereinbarung mit Zydus Lifesciences Limited (Zydus) dar und begründet Anspruch von Formycon auf eine Meilensteinzahlung
- Zydus besitzt exklusive Vermarktungsrechte für die Vereinigten Staaten und Kanada und bringt umfangreiche kommerzielle Erfahrung auf dem nordamerikanischen Markt mit