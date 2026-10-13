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    BVB verlängert mit Trainer Kovac bis 2029

    Für Sie zusammengefasst
    • Kovac verlängert beim BVB bis zum 30. Juni 2029
    • Ricken lobt Kovacs Entwicklung und hohe Akzeptanz
    • Kovac führte Dortmund zur Vizemeisterschaft
    BVB verlängert mit Trainer Kovac bis 2029
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund hat den Vertrag mit Cheftrainer Niko Kovac verlängert. Der 54-Jährige hat in Dortmund ein neues Arbeitspapier bis zum 30. Juni 2029 unterzeichnet, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte.

    "Mit Niko Kovac befinden wir uns seit seinem Amtsantritt vor etwas mehr als anderthalb Jahren auf einem sehr guten Weg", sagte Dortmunds Sport-Geschäftsführer Lars Ricken. Er habe die Mannschaft konstant weiterentwickelt und genieße innerhalb des Clubs eine hohe Akzeptanz, so Ricken weiter. "Die Verlängerung mit Niko ist auch ein klares Zeichen für Konstanz und Stabilität bei Borussia Dortmund."

    Kovac: "Gemeinsam eine klare Entwicklung angestoßen"

    Mit Kovac bleiben auch sein Bruder Robert Kovac und Filip Tapalovic beim BVB. Niko Kovac hatte Borussia Dortmund Anfang des Jahres 2025 auf dem elften Tabellenplatz übernommen und die Schwarz-Gelben in der Saison 2024/25 noch in die Champions League geführt. In der vergangenen Saison führte Kovac den Traditionsverein mit 73 Punkten zur Vizemeisterschaft in der Bundesliga.

    "Wir haben gemeinsam eine klare Entwicklung angestoßen und wichtige Grundlagen für die Zukunft gelegt. Darauf wollen wir aufbauen", sagte Kovac zur Vertragsverlängerung. "Wir haben eine klare Vorstellung davon, wie wir Fußball spielen, wie wir als Mannschaft auftreten und was es braucht, um unsere Ziele zu erreichen."/dha/DP/mis

    Borussia Dortmund

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 3,095 auf Tradegate (13. Oktober 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9000 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +62,07 %/+62,07 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Dividendentermin und die Frage, ob die BVB-Aktie vor der Hauptversammlung in der Vergangenheit regelmäßig gestiegen ist. Als fundamentaler Risikofaktor wird eine mögliche Gefährdung der Champions-League-Qualifikation bei schwächerem Verlauf der Rückrunde angesprochen.

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    dpa-AFX
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