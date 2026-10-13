NEL und Rheinmetall überraschen mit einem Plan, den Anleger kennen sollten

Die Kooperation verbindet NELs Elektrolyse-Technologie mit Rheinmetalls "Giga PtX"-Konzept. Geplant sind modulare Anlagen, die Diesel, Schiffsdiesel oder Kerosin möglichst nah am späteren Verbrauchsort erzeugen. Das soll die Abhängigkeit von langen Lieferketten verringern – ein Punkt, der besonders für Streitkräfte und Betreiber kritischer Infrastruktur interessant ist.

NEL steht vor einem Doppeltest: Zwei Tage vor den Zahlen zum dritten Quartal meldet der norwegische Wasserstoffspezialist eine Zusammenarbeit mit Rheinmetall. Beide Unternehmen wollen prüfen, ob sich synthetische Kraftstoffe aus erneuerbarem Wasserstoff dezentral produzieren lassen – zunächst in Norwegen, später möglicherweise auch in anderen Märkten. Operativ kommt die Nachricht zu einem sensiblen Zeitpunkt: Im zweiten Quartal war der Umsatz um 12 Prozent auf 153 Millionen Norwegische Kronen (rund 14,3 Millionen Euro) gefallen, das EBITDA rutschte auf minus 155 Millionen Kronen (etwa minus 14,5 Millionen Euro).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Norwegen soll als Ausgangspunkt dienen. Das Land verfügt zwar über große Mengen erneuerbarer Energie, ist bei raffinierten Kraftstoffen aber teilweise auf Infrastruktur außerhalb der eigenen Grenzen angewiesen. NEL und Rheinmetall wollen nun Standorte, Stromversorgung, CO₂-Quellen und mögliche Anwendungen prüfen. Auch Pilotprojekte sind vorgesehen.

Für Anleger liegt der entscheidende Haken im Kleingedruckten: Die Absichtserklärung ist nicht bindend. Bestellungen, Volumen oder ein konkreter Zeitplan wurden nicht genannt. Kurzfristig lässt sich daraus also kein zusätzlicher Umsatz ableiten.

Trotzdem eröffnet die Kooperation NEL einen Markt, der über klassische Wasserstoffprojekte hinausgeht. Rheinmetall plant mit "Giga PtX" ein Netz aus mehreren hundert modularen Anlagen. Einzelne Module sollen jährlich etwa 5.000 bis 7.000 Tonnen synthetischen Kraftstoff produzieren können. NEL könnte dabei als Technologiepartner Teil einer größeren Versorgungskette für Verteidigung und kritische Infrastruktur werden.

Wie wichtig neue Aufträge wären, zeigt die Bilanz: Zwar hat sich der Auftragseingang im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr mehr als verdreifacht, gleichzeitig schrumpfte die Liquidität binnen zwölf Monaten von rund 1,93 auf 1,33 Milliarden Kronen. Deshalb richtet sich der Blick nun auf den Quartalsbericht am Donnerstag. Dann muss NEL zeigen, ob aus der wachsenden Pipeline tatsächlich mehr Geschäft wird – und ob die Rheinmetall-Kooperation mehr ist als zunächst nur eine strategische Option.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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