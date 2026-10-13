Jetzt bekommt auch XRP seine eigene Treasury-Aktie

Das Geschäftsmodell börsennotierter Krypto-Treasury-Unternehmen erreicht nun auch XRP. Während Strategy mit seinen Bitcoin-Reserven und BitMine mit seinen Ethereum-Beständen zu den bekanntesten Vertretern dieses Modells zählen, kommt mit Evernorth nun ein weiterer Akteur hinzu. Seit Montag, dem 12. Oktober, werden die Aktien des Unternehmens unter dem Kürzel XRPN an der US-Technologiebörse Nasdaq gehandelt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit rund 473 Millionen XRP im Bestand will Evernorth institutionellen und privaten Anlegern einen neuen Zugang zur Kryptowährung ermöglichen. Anders als bei einem direkten XRP-Investment erwerben Aktionäre Anteile an einem Unternehmen, das seine digitalen Vermögenswerte aktiv verwaltet und langfristig vermehren will.

Die Evernorth-Aktie notiert im vorbörslichen Handel 1,7 Prozent im Plus bei 17,20 US-Dollar. Den ersten Handelstag schloss die Aktie zuvor 1,05 Prozent im Minus bei 16,91 US-Dollar.

Mit Ripple und Kraken im Rücken

Der Börsenstart erfolgte nach dem Abschluss einer Fusion mit der börsennotierten Zweckgesellschaft Armada Acquisition. Deren Aktionäre hatten dem Zusammenschluss bereits am 30. September zugestimmt. Ursprünglich war das Handelsdebüt für den 8. Oktober vorgesehen, aufgrund einer regulatorisch bedingten Verzögerung verschob es sich jedoch auf den 12. Oktober.

Unterstützung erhält Evernorth von namhaften Unternehmen und Investoren der Kryptobranche. Dazu zählen Ripple, Pantera Capital, Kraken, Arrington Capital, die japanische SBI Group und GSR.

Das Strategy-Modell jetzt auch für XRP?

Anders als Strategy, das seine Bitcoin-Bestände vor allem langfristig hält, setzt Evernorth bei XRP auf eine aktive Verwaltung seiner Reserven. Damit ähnelt das Geschäftsmodell eher dem von BitMine, das seine Ethereum-Bestände ebenfalls einsetzt, um durch Staking zusätzliche Erträge zu erzielen.

Evernorth will seine XRP-Reserven gezielt nutzen, um zusätzliche Einnahmen zu erwirtschaften und die Anzahl der gehaltenen XRP pro Aktie langfristig zu steigern. Dafür setzt Evernorth auf institutionelle Finanzgeschäfte und DeFi-Anwendungen, darunter Blockchain-Kredite und tokenisierte Vermögenswerte.

Ob diese Strategie aufgeht, hängt neben der Entwicklung des XRP-Kurses auch von den erzielten Erträgen und den verfügbaren Finanzmitteln ab. Für den weiteren Ausbau seiner Reserven könnte Evernorth zudem auf zusätzliche Kapitalbeschaffung angewiesen sein.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash! Jetzt Report kostenlos herunterladen!