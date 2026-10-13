ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Schaeffler nach Quartalszahlen auf 'Neutral'
- JPMorgan belässt Schaeffler neutral bei 8,50 Euro
- Einmalige Belastung durch Wertminderungen und Rückstellungen
- Portfolioabbau soll Rentabilität künftig stärken
NEW YORK (dpa-AFX) - JPMorgan hat Schaeffler nach überraschend vorgelegten Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Der entscheidende Punkt im Zahlenwerk sei eine einmalige Sonderbelastung im Bereich E-Mobilität, schrieb Jose M Asumendi in einer Schnelleinschätzung am Dienstag. Diese resultiere aus Wertminderungen und Rückstellungen im Zusammenhang mit rückläufigen Projektvolumina europäischer Autohersteller - insbesondere in China - sowie aus der Portfoliobereinigung in Teilen des Thermomanagements. Das Management habe diesen Schritt als proaktive Reduzierung von Bilanzrisiken und Abbau von Überkapazitäten bezeichnet, wodurch die Rentabilität in den kommenden Jahren rechnerisch steigen und das Ziel unterstützt werde, im Bereich Elektromobilität die Gewinnschwelle zu erreichen./ck/rob/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 09:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 09:04 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schaeffler Aktie
Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,00 % und einem Kurs von 5,76 auf Tradegate (13. Oktober 2026, 11:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schaeffler Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Schaeffler zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,8750EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +19,45 %/+36,52 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 8,50 Euro
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- Schaeffler Gruppe im dritten Quartal 2026 mit allen Sparten trotz herausforderndem Umfeld erfolgreich behauptet
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https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/schaeffler-kommt-bei-personalabbau-zuegig-voran-mehr-eingespart-als-gedacht-15979196
Quelle: Stock3