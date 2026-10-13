🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsE.ON AktievorwärtsNachrichten zu E.ON

    Modellrechnung für Stromsteuersenkung

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Drei Milliarden Euro: Entlastung

    Für Sie zusammengefasst
    • Verivox schätzt drei Milliarden Euro Entlastung jährlich
    • Stromrechnungen könnten im Schnitt sieben Prozent sinken
    • Stromsteuer soll von 2,05 auf 0,1 Cent je kWh sinken
    Modellrechnung für Stromsteuersenkung - Drei Milliarden Euro: Entlastung
    Foto: Arne Dedert - DPA

    HEIDELBERG/BERLIN (dpa-AFX) - Die von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) angestrebte Senkung der Stromsteuer für alle würde nach einer Berechnung des Vergleichsportals Verivox die Privathaushalte um rund drei Milliarden Euro pro Jahr entlasten. Die Senkung würde die Stromrechnungen privater Haushalte im Schnitt um rund sieben Prozent senken, teilte Verivox in Heidelberg mit.

    Verivox legt seiner Berechnung einen selbst ermittelten durchschnittlichen Strompreis für Haushaltskunden von 34,36 Cent je Kilowattstunde (einschließlich Grundpreis) zugrunde sowie einen Gesamt-Jahresverbrauch aller Haushalte in Höhe von rund 130 Milliarden Kilowattstunden (kWh). 2025 lag er laut Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen bei 132,5 Milliarden Kilowattstunden.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu RWE AG!
    Long
    56,00€
    Basispreis
    0,41
    Ask
    × 14,85
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    63,06€
    Basispreis
    0,42
    Ask
    × 13,75
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Merz hatte angekündigt, dass sich die CDU in der Bundesregierung für die Senkung der Stromsteuer für alle auf das europäische Mindestmaß einsetzen will. Spielräume dafür könne es geben, wenn sich das Wachstum verfestige und verstetige. Union und SPD hatten die Senkung für alle im Koalitionsvertrag verabredet, zunächst aber nur für einige Wirtschaftsbereiche umgesetzt.

    Stromsteuer aktuell: 2,05 Cent je Kilowattstunde

    Das europäische Mindestmaß liegt bei 0,1 Cent je Kilowattstunde. Die 1999 eingeführte Stromsteuer in Deutschland beträgt aktuell 2,05 Cent je Kilowattstunde. Die Differenz liegt damit bei 1,95 Cent je Kilowattstunde. Weil durch eine Stromsteuerabsenkung auch weniger Mehrwertsteuer fällig würde, kommt Verivox auf einen neuen Durchschnittspreis von 32,04 Cent je Kilowattstunde, etwa 2,32 Cent je kWh weniger als aktuell.

    Den Berechnungen zufolge würde dies für einen Drei-Personen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 4.000 Kilowattstunden im Schnitt eine Entlastung von 93 Euro bedeuten. Ein Paar-Haushalt mit einem Verbrauch von 2.800 kWh könnte laut Verivox mit einer Entlastung von rund 65 Euro rechnen, ein Single-Haushalt (1.500 kWh) mit etwa 35 Euro./tob/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur E.ON Aktie

    Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,88 % und einem Kurs von 67,40 auf Tradegate (12. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der E.ON Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    E.ON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,571EUR. Von den letzten 7 Analysten der E.ON Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 19,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von +9,51 %/+26,80 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu E.ON - ENAG99 - DE000ENAG999

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über E.ON. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Modellrechnung für Stromsteuersenkung Drei Milliarden Euro: Entlastung Die von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) angestrebte Senkung der Stromsteuer für alle würde nach einer Berechnung des Vergleichsportals Verivox die Privathaushalte um rund drei Milliarden Euro pro Jahr entlasten. Die Senkung würde die …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     