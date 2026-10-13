Absatz-Desaster: BMW stürzt in China um fast 25 % ab

BMW verliert in China fast jeden vierten Käufer. Weltweit sinkt der Absatz um 6,3 Prozent. Elektroautos und die Neue Klasse sollen die Krise stoppen.

BMW gerät auf dem wichtigen chinesischen Automarkt zunehmend unter Druck. Der Münchner Autobauer hat im dritten Quartal weltweit 551.072 Fahrzeuge ausgeliefert und damit 6,3 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Besonders dramatisch fiel der Einbruch in China aus: Dort sackten die Verkäufe um 24,8 Prozent auf 114.355 Fahrzeuge ab. Der zunehmende Wettbewerb durch heimische Hersteller und der aggressive Preiskampf setzen den deutschen Premiumanbietern weiter zu. Während China das Geschäft belastet, entwickelt sich die Nachfrage in anderen Regionen deutlich besser. In Europa steigerte BMW die Auslieferungen um 2,7 Prozent, in den USA legte der Absatz um 2,5 Prozent zu. Besonders erfreulich entwickelte sich das Geschäft mit vollelektrischen Fahrzeugen. Weltweit stiegen die Auslieferungen batterieelektrischer Modelle um 7,2 Prozent. Die steigende Nachfrage nach Elektroautos kann den massiven Absatzrückgang in China bislang allerdings nicht ausgleichen.