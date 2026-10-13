Ein neues Solarmodul für Wohnhäuser, das entwickelt wurde, um mehr aus jedem Dach herauszuholen

CHENGDU, China, 13. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Tongwei Solar hat das TNC 2.0 FULLX G12R-48 vorgestellt, ein 48-Zellen-Solarmodul für Privathaushalte, das bis zu 490 W bei einem Wirkungsgrad von 24,5 % in einem kompakten Format von 1.762 × 1.134 × 30 mm liefert. Erhältlich in den Ausführungen Vollschwarz und Schwarzer Rahmen, vereint es eine hohe Leistung mit starker Energieerzeugung, Installationsflexibilität und einem Design, das zu modernen Häusern passt. Zander Yuan, Direktor für Produkt und Technologie bei Tongwei Solar, erklärt, wie das Modul Hausbesitzern hilft, mehr aus ihrer verfügbaren Dachfläche herauszuholen.

Was zeichnet das TNC 2.0 FULLX G12R-48 im Vergleich zu anderen Dachsolarmodulen aus?

Da auf Wohnhäusern oft nur begrenzt Platz vorhanden ist, muss jedes Modul eine höhere Leistung erbringen. Das TNC 2.0 FULLX G12R-48 erreicht 490 W, rund 30 W mehr als herkömmliche TOPCon-Module vergleichbarer Größe. Dadurch können Hausbesitzer mehr Kapazität installieren, ohne die Anzahl der Module erhöhen zu müssen.

Die Nennleistung eines Moduls ist nur ein Maß für seine Leistungsfähigkeit. Unter den Testbedingungen von Tongwei erzielte das Modul eine durchschnittliche Energieausbeute von 3,3 % pro Watt im Vergleich zu Modulen mit kupferbeschichtetem Rückseitenkontakt (BC). Dieser Vorteil wird durch einen geringeren Leckstrom und eine stärkere Leistung bei schwachem Licht unterstützt. Vergleichstests zeigen, dass ein TNC-Modul bei einer Bestrahlungsstärke von 200 W/m² von anfänglich 100 W noch 19,42 W speichert, im Vergleich zu 18,60 W bei einem kupferbeschichteten BC-Modul. Durch die Reduzierung von Leckageverlusten und die Verbesserung der Leistung bei schwachem Sonnenlicht kann das Modul das verfügbare Sonnenlicht, insbesondere am frühen Morgen und späten Nachmittag, effektiver nutzen.

Wie lassen sich diese Leistungsvorteile in einen konkreten Mehrwert für Hausbesitzer umsetzen?

Für Hausbesitzer ist entscheidend, wie viel Strom ihre Anlage im Laufe der Zeit erzeugt, nicht nur die Nennleistung des Moduls. Bei Tests, die in Yancheng durchgeführt wurden, erreichte das TNC-Modul 447,56 äquivalente Volllaststunden, verglichen mit 433,27 bei den kupferbeschichteten BC-Modulen. Der Generationsvorteil erreichte unter den getesteten Bedingungen am frühen Morgen und späten Nachmittag bis zu 12,32 %.