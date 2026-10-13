🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Tongweis TNC 2.0 FULLX G12R-48

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ein neues Solarmodul für Wohnhäuser, das entwickelt wurde, um mehr aus jedem Dach herauszuholen

    CHENGDU, China, 13. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Tongwei Solar hat das TNC 2.0 FULLX G12R-48 vorgestellt, ein 48-Zellen-Solarmodul für Privathaushalte, das bis zu 490 W bei einem Wirkungsgrad von 24,5 % in einem kompakten Format von 1.762 × 1.134 × 30 mm liefert. Erhältlich in den Ausführungen Vollschwarz und Schwarzer Rahmen, vereint es eine hohe Leistung mit starker Energieerzeugung, Installationsflexibilität und einem Design, das zu modernen Häusern passt. Zander Yuan, Direktor für Produkt und Technologie bei Tongwei Solar, erklärt, wie das Modul Hausbesitzern hilft, mehr aus ihrer verfügbaren Dachfläche herauszuholen.

    TONGWEI's TNC 2.0 FULLX G12R-48 residential solar module is displayed.

    Was zeichnet das TNC 2.0 FULLX G12R-48 im Vergleich zu anderen Dachsolarmodulen aus?

    Da auf Wohnhäusern oft nur begrenzt Platz vorhanden ist, muss jedes Modul eine höhere Leistung erbringen. Das TNC 2.0 FULLX G12R-48 erreicht 490 W, rund 30 W mehr als herkömmliche TOPCon-Module vergleichbarer Größe. Dadurch können Hausbesitzer mehr Kapazität installieren, ohne die Anzahl der Module erhöhen zu müssen.

    Die Nennleistung eines Moduls ist nur ein Maß für seine Leistungsfähigkeit. Unter den Testbedingungen von Tongwei erzielte das Modul eine durchschnittliche Energieausbeute von 3,3 % pro Watt im Vergleich zu Modulen mit kupferbeschichtetem Rückseitenkontakt (BC). Dieser Vorteil wird durch einen geringeren Leckstrom und eine stärkere Leistung bei schwachem Licht unterstützt. Vergleichstests zeigen, dass ein TNC-Modul bei einer Bestrahlungsstärke von 200 W/m² von anfänglich 100 W noch 19,42 W speichert, im Vergleich zu 18,60 W bei einem kupferbeschichteten BC-Modul. Durch die Reduzierung von Leckageverlusten und die Verbesserung der Leistung bei schwachem Sonnenlicht kann das Modul das verfügbare Sonnenlicht, insbesondere am frühen Morgen und späten Nachmittag, effektiver nutzen.

    Wie lassen sich diese Leistungsvorteile in einen konkreten Mehrwert für Hausbesitzer umsetzen?

    Für Hausbesitzer ist entscheidend, wie viel Strom ihre Anlage im Laufe der Zeit erzeugt, nicht nur die Nennleistung des Moduls. Bei Tests, die in Yancheng durchgeführt wurden, erreichte das TNC-Modul 447,56 äquivalente Volllaststunden, verglichen mit 433,27 bei den kupferbeschichteten BC-Modulen. Der Generationsvorteil erreichte unter den getesteten Bedingungen am frühen Morgen und späten Nachmittag bis zu 12,32 %.

    Seite 1 von 2 





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Tongweis TNC 2.0 FULLX G12R-48 Ein neues Solarmodul für Wohnhäuser, das entwickelt wurde, um mehr aus jedem Dach herauszuholen CHENGDU, China, 13. Oktober 2026 /PRNewswire/ - Tongwei Solar hat das TNC 2.0 FULLX G12R-48 vorgestellt, ein 48-Zellen-Solarmodul für Privathaushalte, das bis zu 490 W bei einem Wirkungsgrad von 24,5 % in einem kompakten Format von 1.762 × 1.134 × …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     