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    AKTIE IM FOKUS

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    Vossloh auf Tief seit Anfang 2025 - Oddo BHF skeptisch

    Für Sie zusammengefasst
    • Oddo-BHF-Prognose drückt Vossloh auf Jahrestief
    • Verschobene Projekte, Integrationskosten und Inflation
    • Kursziel sinkt auf 57 Euro, zwölf Prozent Potenzial
    AKTIE IM FOKUS - Vossloh auf Tief seit Anfang 2025 - Oddo BHF skeptisch
    Foto: Markus Mainka - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Skeptische Prognosen der Investmentbank Oddo BHF für Vossloh haben den Kurs der Aktie am Dienstag auf den tiefsten Stand seit Anfang 2025 gedrückt. Zuletzt ging es mit den Papieren des Herstellers von Bahn- und Schienentechnik um 4,3 Prozent nach unten auf 48,90 Euro. Seit Jahresbeginn beläuft sich der Verlust auf 36 Prozent.

    In der kommenden Woche veröffentlicht das Unternehmen den Zwischenbericht zum dritten Quartal. Dieser werde wohl "sehr durchwachsen" ausfallen, schrieb Analystin Delphine Brault von Oddo BHF in einem Ausblick. Sie verwies auf verschobene Projekte, Integrationskosten und Preisinflation. Sollte das dritte Quartal keine Erholung gebracht haben, müsse das Schlussquartal 2026 alle Verbesserungen liefern.

    Die Expertin bestätigte die Einstufung "Neutral", senkte aber das Kursziel für die Vossloh-Aktien von 66 auf 57 Euro. Damit räumt das neue Kursziel den Papieren jedoch noch immer ein Aufwärtspotenzial von zwölf Prozent ein, gemessen am Schlusskurs des Vortages./bek/mis

    Vossloh

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    ISIN:DE0007667107WKN:766710
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vossloh Aktie

    Die Vossloh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,20 % und einem Kurs von 49,00 auf Tradegate (13. Oktober 2026, 11:31 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vossloh Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Vossloh zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4500 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 72,60EUR. Von den letzten 5 Analysten der Vossloh Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 87,00EUR was eine Bandbreite von +22,90 %/+78,21 % bedeutet.





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