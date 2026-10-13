BERNSTEIN RESEARCH stuft GIVAUDAN AG auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Givaudan nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2886 Franken belassen. Der Aromenhersteller habe ein außerordentlich starkes organisches Wachstum verzeichnet, schrieb Victoria Nice in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Absatzmarkt Nordamerika habe sich die Lage zum Vorquartal allerdings noch verschlimmert./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 05:48 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 05:48 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,97 % und einem Kurs von 4.036EUR auf Lang & Schwarz (13. Oktober 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Victoria Nice

Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 2886

Kursziel alt: 2886

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m

