🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGivaudan AktievorwärtsNachrichten zu Givaudan
    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    BERNSTEIN RESEARCH stuft GIVAUDAN AG auf 'Underperform'

    BERNSTEIN RESEARCH stuft GIVAUDAN AG auf 'Underperform'
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Givaudan nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2886 Franken belassen. Der Aromenhersteller habe ein außerordentlich starkes organisches Wachstum verzeichnet, schrieb Victoria Nice in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Absatzmarkt Nordamerika habe sich die Lage zum Vorquartal allerdings noch verschlimmert./edh/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 05:48 / UTC
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 05:48 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,97 % und einem Kurs von 4.036EUR auf Lang & Schwarz (13. Oktober 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: Victoria Nice
    Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 2886
    Kursziel alt: 2886
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: 12m




    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BERNSTEIN RESEARCH stuft GIVAUDAN AG auf 'Underperform' Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Givaudan nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2886 Franken belassen. Der Aromenhersteller habe ein außerordentlich starkes organisches Wachstum …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     