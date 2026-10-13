Bayer Aktie steigt um +2,17 % - 13.10.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Bayer Aktie. Mit einer Performance von +2,17 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Die Bayer Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -0,07 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 44,74€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Bayer ist ein Life-Science-Konzern mit Fokus auf Gesundheit und Agrar. Hauptbereiche: Pharmaceuticals (verschreibungspflichtige Medikamente), Consumer Health (OTC-Produkte) und Crop Science (Pflanzenschutz, Saatgut). Starke Marktstellung v.a. in Pharma und Agrarchemie. Wichtige Konkurrenten: BASF, Syngenta, Novartis, Pfizer. USP: breite Life-Science-Aufstellung, starke F&E, globale Marken – belastet durch Rechtsrisiken (v.a. Monsanto/Glyphosat).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl sich die Bayer Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -9,43 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Bayer Aktie damit um +1,80 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,73 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Bayer auf +20,95 %.

Bayer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,80 % 1 Monat -7,73 % 3 Monate -9,43 % 1 Jahr +59,79 %

Informationen zur Bayer Aktie

Stand: 13.10.2026, 11:36 Uhr

Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 44,01 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BASF, Novartis und Co.

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,43 %. Novartis notiert im Plus, mit +1,67 %. Pfizer notiert im Plus, mit +0,45 %. Sanofi legt um +1,21 % zu

Die Aktie von Bayer erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 0,22 %. Über 5 Jahre lag sie bei -1,47 %, über 10 Jahre bei -6,85 %.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Bayer Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Bayer Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.