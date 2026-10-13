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    Besonders beachtet!

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    Micron Technology Aktie leidet unter Verkäufen - 13.10.2026

    Kursbewegung von -3,00 % bei Micron Technology am 13.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Micron Technology Aktie leidet unter Verkäufen - 13.10.2026
    Foto: knowlesgallery - stock.adobe.com

    Micron Technology ist ein US-Halbleiterhersteller, fokussiert auf Speicherlösungen (DRAM, NAND-Flash, SSDs) für Rechenzentren, PCs, Mobile, Automotive und Industrie. Das Unternehmen zählt zu den Top-3-Speicheranbietern weltweit. Hauptkonkurrenten sind Samsung, SK Hynix, Kioxia/WD. Stärken: Technologieführerschaft bei High-Bandwidth-Memory, Automotive- und Rechenzentrumsfokus, vertikal integrierte Fertigung.

    Micron Technology Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 13.10.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Micron Technology Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,00 % im Minus. Der Kursrückgang der Micron Technology Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,46 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,00 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von Micron Technology nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +6,02 %.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -8,62 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,58 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Micron Technology eine positive Entwicklung von +245,16 % erlebt.

    Micron Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,62 %
    1 Monat +6,58 %
    3 Monate +6,02 %
    1 Jahr +443,94 %
    Stand: 13.10.2026, 11:37 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Micron Technology Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Microns auf 35,16 Mrd. US-Dollar erhöhtes Rückkaufprogramm und mögliche Kursimpulse; größere Rückkäufe werden erst ab 9. Dezember erwartet. Der Arbeitskonflikt in Taiwan gilt als Kursrisiko. Steigende KI-Speichernachfrage, DRAM- und NAND-Preise sowie Gewinne werden als Kurstreiber angeführt. Das Kursziel von 3.000 US-Dollar sorgt für eine Bewertungsdebatte zwischen weiterem Potenzial und Blasenrisiken. Auch die Rentabilität der KI-Investitionen wird hinterfragt.

    Zur Micron Technology Diskussion

    Informationen zur Micron Technology Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Micron Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 974,44 Mrd. € wert.

    Chip-Ausverkauf erreicht Deutschland, aber der DAX hält dagegen


    Der Chip-Ausverkauf erreicht Deutschland: Infineon, SUSS MicroTec und AIXTRON geben nach. Der Dax hält sich dennoch über 25.000 Punkten, während die US-Bankenriesen die Bilanzsaison eröffnen.

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    Almonty Industries, Formycon & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Intel, Western Digital und Co.

    Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,10 %. Western Digital notiert im Minus, mit -4,17 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -5,21 %.

    Die Aktie von Micron Technology erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 137,99 %. Über 5 Jahre lag sie bei 73,02 %, über 10 Jahre bei 49,85 %.

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    Ob die Micron Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Micron Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Micron Technology

    -3,06 %
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    +1.401,48 %
    +5.643,48 %
    +5.578,28 %
    ISIN:US5951121038WKN:869020
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