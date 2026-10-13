Secunet Security Networks Aktie fällt deutlich - Ursachen und Ausblick - 13.10.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Secunet Security Networks Aktie. Mit einer Performance von -3,97 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Es bleibt ungemütlich für Secunet Security Networks: Nach einem Rückgang von -0,75 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -3,97 %. Ist der Ausverkauf schon übertrieben?

Secunet Security Networks ist ein deutscher IT-Sicherheitsanbieter mit Fokus auf Hochsicherheit für Staat, Behörden und kritische Infrastruktur. Kernprodukte: SINA-Verschlüsselungssysteme, sichere Netzwerke, eID- und eHealth-Lösungen. Starke Stellung als Partner der Bundesregierung. Konkurrenten: Rohde & Schwarz Cybersecurity, Atos, Thales. USP: BSI-zertifizierte Hochsicherheitslösungen und tiefe Verankerung im Public Sector.

Obwohl die Secunet Security Networks Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +49,53 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Secunet Security Networks Aktie damit um +3,85 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +27,36 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Secunet Security Networks eine positive Entwicklung von +38,08 % erlebt.

Secunet Security Networks Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,85 % 1 Monat +27,36 % 3 Monate +49,53 % 1 Jahr +33,47 %

Informationen zur Secunet Security Networks Aktie

Stand: 13.10.2026, 11:37 Uhr

Es gibt 7 Mio. Secunet Security Networks Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,65 Mrd. € wert.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,15 %. Thales notiert im Plus, mit +0,67 %. Fortinet notiert im Minus, mit -0,53 %. Palo Alto Networks verliert -0,73 %

Die Aktie von Secunet Security Networks erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 11,89 %. Über 5 Jahre lag sie bei -10,12 %, über 10 Jahre bei 21,56 %.

Secunet Security Networks Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Secunet Security Networks Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Secunet Security Networks Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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