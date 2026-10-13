Vom KI-Verlierer zum Buy-Kandidaten: Salesforce bereit für die nächste Rallye

Bislang hatte BofA vor allem eine Gefahr gesehen: Künstliche Intelligenz könnte klassische Softwareanbieter überflüssig machen, die sogenannte SaaS-pocalypse. Gespräche mit IT-Chefs großer Konzerne haben dieses Bild nun verändert.

Die Bank of America vollzieht bei Salesforce eine komplette Kehrtwende. Analyst Tal Liani hebt die Aktie von Underperform direkt auf Buy und schraubt das Kursziel von 160 auf 285 US-Dollar nach oben. Gemessen am Schlusskurs von 233 US-Dollar ergibt sich daraus ein Aufwärtspotenzial von rund 22 Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Große Unternehmen, so der Befund, tauschen Plattformen mit ihren Daten, Arbeitsabläufen und Compliance-Regeln nicht einfach aus. KI dürfte die Abhängigkeit eher noch vergrößern. Kleinere Firmen experimentieren dagegen eher mit günstigen KI-Lösungen.

Überzeugt ist Liani vom Aufbau der Salesforce-Strategie in vier Ebenen. Data 360 und Informatica sorgen für saubere Daten, Anwendungen wie Sales Cloud und Service Cloud liefern Geschäftslogik und Berechtigungen. Darüber steuert Agentforce die KI-Agenten, während Slack und das auf Anthropic basierende Claudeforce den Zugang per natürlicher Sprache öffnen.

Erste Zahlen stützen die These. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 kletterte der wiederkehrende Jahresumsatz von Agentforce auf 1,5 Milliarden US-Dollar, ein Plus von über 240 Prozent. Rund die Hälfte der Agentforce-Buchungen stammte aus nachgekauften Credits. Die Zahl der Slackbot-Nutzer stieg zum Vorquartal um mehr als 150 Prozent.

Für die Geschäftsjahre 2028 und 2029 erwartet BofA nun Umsätze von 50,9 und knapp 56 Milliarden US-Dollar. Das entspräche Wachstumsraten von 9,9 und 10,1 Prozent nach zuvor 9,5 und 9,9 Prozent.

Ganz ohne Haken ist die Geschichte nicht. Die KI-Erlöse sind noch klein, und Kunden müssen erst belegen, dass sich die Investitionen auszahlen. Zudem könnten externe KI-Oberflächen einen größeren Teil der Wertschöpfung an sich ziehen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Salesforce Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 210,3EUR auf Tradegate (13. Oktober 2026, 12:05 Uhr) gehandelt.





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