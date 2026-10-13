JPMORGAN stuft Schaeffler auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Schaeffler nach überraschend vorgelegten Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Der entscheidende Punkt im Zahlenwerk sei eine einmalige Sonderbelastung im Bereich E-Mobilität, schrieb Jose M Asumendi in einer Schnelleinschätzung am Dienstag. Diese resultiere aus Wertminderungen und Rückstellungen im Zusammenhang mit rückläufigen Projektvolumina europäischer Autohersteller ? insbesondere in China ? sowie aus der Portfoliobereinigung in Teilen des Thermomanagements. Das Management habe diesen Schritt als proaktive Reduzierung von Bilanzrisiken und Abbau von Überkapazitäten bezeichnet, wodurch die Rentabilität in den kommenden Jahren rechnerisch steigen und das Ziel unterstützt werde, im Bereich Elektromobilität die Gewinnschwelle zu erreichen./ck/rob/misVeröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 09:04 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 09:04 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,50 % und einem Kurs von 5,79EUR auf Tradegate (13. Oktober 2026, 11:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: Schaeffler

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 8,50

Kursziel alt: 8,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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