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    Linde-Aktie ist eine Zinswette: Steigende Zinsen drücken den Kurs

    Linde brachte Anlegern in 10 Jahren bis zum 02.10.2026 16,5 % pro Jahr. Nach dem Rückgang von 548 auf 487 USD entscheidet der Zins, ob die Aktie weiter Rendite bringt – dazu Lincare, Helium und EV/EBITDA 16.

    Für Sie zusammengefasst
    • Lindes Aktienkurs hängt stark von den Zinsen ab
    • Ein Prozentpunkt mehr Zins kostet 100 USD je Aktie
    • Linde bleibt eine Zinswette, kein Dividendentitel

     

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    Linde ist eine Zinswette: Ob sich die Aktie nach dem Rückgang von 548 USD im Juli auf 487 USD am 12.10.2026 für Privatanleger lohnt, entscheidet der Zins – und Sie sehen gleich, worauf Sie dabei achten.

    Wir hatten Linde schon zweimal im Heibel-Ticker Depot, Anfang 2021 mit +17 % und Anfang 2025 mit +6 %. Mitglieder des Heibel-Ticker PLUS haben sich Linde für die Wunschanalyse der Ausgabe 26/40 vom 02.10.2026 gewünscht.

    Fällt der Zins, steigt die Bewertung – steigt er weiter, bleibt die Aktie unter Druck

    In den 10 Jahren bis zum 02.10.2026 verdienten Anleger mit Linde inklusive Dividende durchschnittlich 16,5 % pro Jahr. Ob daraus weiter Rendite wird, hängt vom Zins ab, und der steht hoch: Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag am 13.10.2026 bei 5,19 %, nach über 5,35 % am 07.10.2026, dem höchsten Stand seit 2002. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen erreichte Anfang Oktober 2026 zeitweise 3,65 %, den höchsten Stand seit Juni 2009.

    Ich unterscheide drei Fälle. Steigen die Zinsen weiter, erwarte ich weiteren Druck auf die Aktie. Verharren sie auf hohem Niveau, rechne ich mit gestrichenen Investitionen, langsamerem Umsatzwachstum und überproportional steigenden Gewinnen. Fallen sie, rechne ich mit einer steigenden Bewertung.

    Ich halte in den Wochen nach dem 02.10.2026 zunächst rückläufige Zinsen für gut möglich. Bewiesen ist damit nicht, dass das Zinshoch hinter uns liegt: Die globale Verschuldung ufert aus, Kriege führen zu weiteren Schuldenausweitungen, und das Inflationsgespenst lässt sich erfahrungsgemäß nur schwer wieder einfangen.

    Ein Prozentpunkt mehr Zins kostet 100 USD je Aktie, weil Linde zuerst investiert und später verdient

    Linde bindet Großabnehmer wie Stahlwerke, Raffinerien und Chipfabriken über On-Site-Verträge mit 15 bis 20 Jahren Laufzeit, mit Mindestabnahmen und durchgereichten Energiekosten. Mehr als ein Drittel des Gasumsatzes entsteht auf diese Weise. Über die Hälfte des Cashflows investiert Linde umgehend wieder. Die Ausgaben belasten zuerst, die künftig erwarteten Gewinne werden mit dem höheren Zins abdiskontiert.

    Die DCF-Rechnung (Discounted Cashflow, mit den Standardeinstellungen von Damodaran) zeigt: Ein Zinsanstieg um 1 Prozentpunkt verringert den rechnerischen Marktwert um 100 USD je Aktie, bei 487 USD am 12.10.2026 sind das 20,5 %.

    Dazu kommt ein zweiter Effekt: Steigen die Finanzierungskosten, fallen die Investitionen niedriger aus, und das Umsatzwachstum von 5 bis 7 % lässt sich langfristig nicht halten. Die Aktie verliert damit doppelt.

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    Autor
    Stephan Heibel
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    Seit 1998 verfolge ich begeistert die Börsen der USA und Europas. Mittlerweile schreibe ich wöchentlich für mehr als 25.000 Leser über Hintergründe zum Aktienmarkt und Ursachen für Kursbewegungen von Aktien. Meine Leser schätzen meine neutrale, vereinfachende und unterhaltsame Art. Als Privatanleger nutzen sie meine Einschätzungen und Investmentideen zur selbstständigen Portfolio-Optimierung.
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    Verfasst von Stephan Heibel
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    Industriegase Linde-Aktie ist eine Zinswette: Steigende Zinsen drücken den Kurs Linde ist eine Zinswette: Steigen die Zinsen weiter, bleibt die Aktie unter Druck, fallen sie, steigt die Bewertung. Ein Prozentpunkt mehr Zins kostet nach der DCF-Rechnung von Damodaran 100 USD je Aktie. Eine Einordnung, worauf Privatanleger bei Linde achten müssen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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