Milliarden-Hammer bei Roche: Neue Wunderwaffe gegen Eli Lilly?

Der Schweizer Pharmakonzern Roche verstärkt seine Offensive auf dem milliardenschweren Markt für Abnehmmedikamente. Mit einem neuen Lizenzvertrag sichert sich das Unternehmen Zugang zu einer vielversprechenden Technologie aus China. Der Deal mit dem Biotechnologieunternehmen Rona Therapeutics könnte ein Gesamtvolumen von bis zu 1,16 Milliarden US-Dollar erreichen. Damit baut Roche seine Position im Wettbewerb mit den Marktführern Eli Lilly und Novo Nordisk weiter aus. Wie Rona Therapeutics am Dienstag mitteilte, erhält das Unternehmen zunächst 100 Millionen US-Dollar. Weitere bis zu 1,06 Milliarden US-Dollar sind an Entwicklungsfortschritte, Zulassungen und kommerzielle Erfolge geknüpft. Hinzu kommen gestaffelte Lizenzgebühren auf die weltweiten Nettoumsätze. Im Gegenzug erhält Roche die exklusiven globalen Rechte an einem experimentellen Wirkstoff gegen Fettleibigkeit und Stoffwechselerkrankungen.

Anders als die bekannten Abnehmspritzen setzt die neue Technologie auf die sogenannte RNA-Interferenz (RNAi). Dabei wird gezielt die Produktion bestimmter Proteine unterdrückt. Der Wirkstoff richtet sich gegen das Zielmolekül ALK7, das vor allem im Fettgewebe vorkommt und eine Rolle beim Fettstoffwechsel spielt. Durch dessen Hemmung könnten insbesondere gesundheitsschädliche Fettdepots reduziert werden, ohne die Muskelmasse wesentlich zu beeinträchtigen. Allerdings befindet sich der Wirkstoff noch in der experimentellen Entwicklung. Ob der Ansatz beim Menschen tatsächlich funktioniert, muss erst klinisch nachgewiesen werden.

Roche baut sein Abnehmgeschäft weiter aus

Der neue Deal ist Teil einer umfassenden Strategie. Roche hatte bereits 2023 den US-Biotechkonzern Carmot Therapeutics für zunächst 2,7 Milliarden US-Dollar übernommen und arbeitet seit 2025 mit dem dänischen Unternehmen Zealand Pharma an neuen Abnehmtherapien. Mit dem Wirkstoff Enicepatide (CT-388) entwickelt Roche einen direkten Konkurrenten zu den erfolgreichen GLP-1-basierten Medikamenten von Eli Lilly und Novo Nordisk. Hinzu kommt der gemeinsam mit Zealand entwickelte Wirkstoff Petrelintide, der in einer Phase-II-Studie eine durchschnittliche Gewichtsabnahme von bis zu 10,7 Prozent nach 42 Wochen erreichte.

Erst Anfang Oktober meldeten Roche und Zealand weitere positive Studiendaten. Bei übergewichtigen Patienten mit Typ-2-Diabetes ermöglichte Petrelintide einen Gewichtsverlust von bis zu 9,2 Prozent. Langfristig könnten Kombinationstherapien aus unterschiedlichen Wirkstoffen die Behandlungsmöglichkeiten deutlich erweitern. Für die Roche-Aktie ist die Vereinbarung vor allem strategisch interessant. Der Konzern erweitert seine Entwicklungspipeline um einen neuen Wirkmechanismus und könnte sich damit langfristig von der Konkurrenz abheben. Bis daraus zusätzliche Milliardenumsätze entstehen, dürfte allerdings noch einige Zeit vergehen. Entscheidend werden zunächst belastbare Studiendaten sein, die Wirksamkeit und Sicherheit des neuen RNAi-Ansatzes bestätigen.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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