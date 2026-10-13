Formel 1 kehrt nach Afrika zurück
Zehn Jahre Ruanda
- Formel 1 kehrt ab den 2030ern nach Ruanda zurück
- Grand Prix soll bei Bugesera nahe Kigali entstehen
- Kritiker bemängeln Ruandas Menschenrechtslage
KIGALI (dpa-AFX) - Mit einem Zehn-Jahres-Vertrag kehrt die Formel 1 nach Afrika zurück. Wie die Motorsport-Königsklasse mitteilte, soll ab Anfang der 2030er in Ruanda um WM-Punkte gerast werden. Unter der Tourismus-Kampagne "Visit Ruanda" soll es dann einen Grand Prix von Afrika geben. Letztmals machte die Formel 1 in Afrika 1993 Station. Damals hatte der Franzose Alain Prost in Kyalami, nördlich von Johannesburg, gewonnen.
"Da Ruanda ab dem nächsten Jahrzehnt in den Rennkalender aufgenommen wird, wird unser Sport auf jedem bewohnten Kontinent ausgetragen und bringt die Weltmeisterschaft den Fans rund um den Globus näher denn je", erklärte Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali, der schon lange Afrika wieder in den Rennkalender integrieren wollte.
"Afrika war schon immer Teil der Zukunft der Formel 1, und von Anfang an waren wir entschlossen, auf die richtige Art und Weise zurückzukehren - mit dem richtigen Partner, einem langfristigen Engagement und einer klaren Vision, um eine nachhaltige Wirkung zu erzielen", sagte Domenicali weiter.
Katar investiert in Ruanda
Für Ruandas Präsident Paul Kagame ist ein Formel-1-Rennen ein Riesenschritt, sein Land noch stärker in den internationalen Fokus zu rücken. "Heute gehört der Tag Afrika. Seit mehr als drei Jahrzehnten fand die weltweit führende Motorsportmeisterschaft ohne diesen Kontinent statt - das ändert sich nun mit dieser Vereinbarung", sagte Kagame.
Der Grand Prix im kleinen ostafrikanischen Land soll im Distrikt Bugesera stattfinden, südlich der Hauptstadt Kigali. Dort entsteht der neue internationale Flughafen. Qatar Airways ist 60-prozentiger Anteilseigner und auch einer der Hauptsponsoren der Formel 1. Die Rennstrecke soll Anfang der 2030er fertig sein. Sie soll im "Einklang mit der natürlichen Landschaft" stehen, wie es hieß.
"Die Rennstrecke in Bugesera wird zusammen mit dem neuen internationalen Flughafen unserem Land und unserer Region über Jahrzehnte hinweg Arbeitsplätze, Qualifikationen, Tourismus und neue Geschäftsmöglichkeiten bringen", äußerte Kagame seine Hoffnung.
Für Formel-1-Superstar Lewis Hamilton wird ein Traum wahr. "Ruanda ist eines meiner liebsten Länder, in denen ich gewesen bin", hatte der einzige schwarze Fahrer der Motorsport-Königsklasse zuletzt gesagt. Zu "100 Prozent" sei die Zeit reif für einen Grand Prix in Afrika. Ob der heute 41 Jahre alte Ferrari-Pilot die Premiere allerdings noch als Rennfahrer erlebt, ist ob seines Alters zumindest fraglich.
Kritische Menschenrechtslage
Weltweit bekannt wurde Ruanda durch eine Tragödie: Während des Völkermords radikaler Angehöriger der Volksgruppe der Hutu an den Tutsi und gemäßigten Hutu wurden 1994 innerhalb von 100 Tagen rund 800.000 Menschen oft brutal ermordet.
Menschenrechtler bewerten die Lage in dem Land weiter sehr kritisch. Von willkürlichen Inhaftierungen ist die Rede. Regierungsgegner würden verfolgt, auch andere Menschen sehen sich demnach Misshandlungen ausgesetzt. Die Formel 1 hat sich aber auch in der Vergangenheit nicht schwergetan, in autokratisch geführten Ländern zu fahren. Ein gewichtiger Faktor war stets die Bereitschaft, millionenschwere Antrittsgebühren zu bezahlen./mom/DP/mis
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Jetzt in dieser Lage, wo es um die Autoindustrie in Deutschland miserabel steht, fordert die IG Metall noch 5 % mehr Lohn. Und was haben die geraucht? Über Jahrzehnte haben die Beschäftigten in der Autoindustrie hohe und höchste Gehälter bezogen, man denke an das 5000 Euro Minimum Gehalt bei VW vor Jahren. Wo war da der Gerechtigkeitssinn in der Bevölkerung gegenüber anderen Beschäftigten im Handwerk und in der Industrie? Nun sollten dringend überfällige Reformen stattfinden und plötzlich geht es um Gerechtigkeit? Man müsste wahrscheinlich für jede Versicherungsart (Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung) noch ein entsprechendes Sondervermögen auflegen, um die Kritiker der nötigsten Reformen zu besänftigen. Man könnte natürlich auch Deutschland in eine Art DDR-Staat umwandeln, so wie wir in Berlin jetzt auf dem richtigen Weg sind, dann könnten wir uns diese ganzen Reformen sparen. Die Häuser in Ost-Berlin hatten auch alle Dächer, waren farblich aber ein bisschen eintönig.............
Zu deiner Orientierung sei hinzugefügt: Ein Handwerker, der einen Mitarbeiter beschäftigt und ihm das Auto zur Verfügung stellt, setzt mit einem Fahrzeug pro Monat mindestens 15.000€ um, sonst kann er kaum überleben. Was juckt es ihn da, ob seine Zinslast monatlich 100,200 oder 300€ beträgt?