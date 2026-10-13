🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHawesko Holding AktievorwärtsNachrichten zu Hawesko Holding

    ROUNDUP

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Weinernte unterm Durchschnitt - so niedrig wie 2010?

    Für Sie zusammengefasst
    • Weinlese fast beendet, Qualität des Jahrgangs gut
    • Ernteprognosen fallen unterschiedlich aus
    • Hitze und Dürre belasten junge Reben besonders
    ROUNDUP - Weinernte unterm Durchschnitt - so niedrig wie 2010?
    Foto: Arne Dedert - DPA

    WIESBADEN/MAINZ (dpa-AFX) - Die Weinlese nach dem heißen und trockenen Sommer ist bis auf wenige Ausnahmen abgeschlossen und lässt einen qualitativ guten Jahrgang erwarten. Die Winzerinnen und Winzer in Deutschland rechnen 2026 allerdings mit einer geringeren Ausbeute als in einem Durchschnittsjahr, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden und das Deutsche Weininstitut (DWI) im rheinhessischen Bodenheim berichten. Wie niedrig die Erntemenge ausfällt, schätzen sie unterschiedlich ein.

    Das Statistische Bundesamt geht von einer um vier Prozent niedrigeren Ernte aus als im Durchschnitt der Jahre 2020 bis 2025. Das wäre ein Minus von etwa 30 Millionen Litern. Die gesamte Lesemenge werde voraussichtlich bei 8,0 Millionen Hektolitern liegen - mehr als im Vorjahr mit 7,7 Millionen Hektolitern, teilte die Behörde in Wiesbaden mit.

    Weininstitut rechnet mit Ertrag in der Höhe von 2010

    Das DWI geht in seiner Prognose dagegen davon aus, dass die Menge rund 20 Prozent unter dem zehnjährigen Durchschnitt von 8,7 Millionen Hektolitern liegt und damit so niedrig ist, wie seit 16 Jahren nicht mehr. 2010 seien es 7,1 Millionen Hektoliter gewesen, sagte DWI-Sprecher Ernst Büscher.

    Die unterschiedlichen Vorhersagen könnten mit den - wegen der Hitze und Sonne - besonders kleinen Trauben in diesem Jahr zusammenhängen. Die Zahlen des Statistischen Bundesamtes basieren auf einer Schätzung zum 20. September.

    "Der Traubenbehang in den Weinbergen war durchaus gut und hat Mitte September wahrscheinlich noch größere Mengen erwarten lassen", sagte Büscher. Die aktuellere Schätzung des DWI basiere auf den geringeren Saftausbeuten beim Pressen der Trauben.

    Der Ertrag hängt auch vom Alter der Reben ab

    Die Ertragslage variierte innerhalb der Anbaugebiete je nach Alter der Reben und Wasserspeicherkraft der Böden sehr stark, wie Büscher sagte. "Insbesondere ältere Reben haben sich in den letzten Jahren an die zunehmende Trockenheit in den Weinregionen angepasst und dank ihrer tiefen Wurzeln die diesjährige Dürre erstaunlich gut überstanden." Jüngere Weinberge und Anlagen auf leichten Böden hätten dagegen sichtbar unter der Wasserknappheit gelitten.

    70 Prozent weiße Rebsorten

    Mehr als die Hälfte der gesamten erwarteten Lesemenge in Deutschland (56 Prozent) entfällt den Statistikern zufolge wieder auf Rheinhessen (2,4 Millionen Hektoliter) und die Pfalz (2,1 Millionen). Ein weiteres knappes Viertel verteile sich auf Baden und Württemberg.

    Etwa 70 Prozent der Weinernte seien Weißmost und 30 Prozent rote Trauben. Zuwächse gibt es vor allem bei Riesling und Dornfelder. Von Grünem Silvaner und Blauem Portugiesen werden dagegen etwas weniger Trauben gelesen./irs/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hawesko Holding Aktie

    Die Hawesko Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,02 % und einem Kurs von 14,80 auf Tradegate (13. Oktober 2026, 11:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hawesko Holding Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Hawesko Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0400 %.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Hawesko Holding - 604270 - DE0006042708

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Hawesko Holding. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Weinernte unterm Durchschnitt - so niedrig wie 2010? Die Weinlese nach dem heißen und trockenen Sommer ist bis auf wenige Ausnahmen abgeschlossen und lässt einen qualitativ guten Jahrgang erwarten. Die Winzerinnen und Winzer in Deutschland rechnen 2026 allerdings mit einer geringeren Ausbeute als in …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     