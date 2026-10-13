Western Digital Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Jetzt kaufen? 13.10.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -4,58 % verliert die Western Digital Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Die Talfahrt der Western Digital Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,55 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 330,75€, mit einem Minus von -4,58 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Western Digital ist ein führender US-Anbieter von Speicherlösungen (HDDs, SSDs, Flash-Speicher, Enterprise- und Cloud-Storage). Kernmärkte sind Rechenzentren, PCs, Consumer-Elektronik und Embedded-Anwendungen. Wichtige Wettbewerber: Seagate, Toshiba, Samsung, Micron, SK Hynix, Kioxia. Stärken: breite Produktpalette, vertikale Integration in Flash, starke Position im Enterprise- und Cloud-Segment.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Western Digital Verluste von -31,79 % hinnehmen.

Auf Wochensicht hat die Western Digital Aktie damit -15,70 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,14 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Western Digital um +122,91 % gewonnen.

Zum Vergleich: Der US Tech 100 notiert heute lediglich -0,42 % im Plus-Minus-Bereich. Western Digital entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

Western Digital Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -15,70 % 1 Monat -14,14 % 3 Monate -31,79 % 1 Jahr +238,61 %

Informationen zur Western Digital Aktie

Stand: 13.10.2026, 12:00 Uhr

Es gibt 374 Mio. Western Digital Aktien. Damit ist das Unternehmen 123,90 Mrd.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Micron Technology, Samsung Electronics und Co.

Micron Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,96 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -5,23 %.

Die Aktie von Western Digital erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 122,27 %. Über 5 Jahre lag sie bei 57,98 %, über 10 Jahre bei 25,43 %.

Western Digital Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die Western Digital Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Western Digital Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.