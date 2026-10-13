Im kommenden Jahr gehe man von einem weiteren Rückgang auf 25 bis 25,2 Millionen Passagiere aus. Ursprünglich hatte der BER 2027 bis zu 27 Millionen Passagiere erwartet. Der Wegfall der Ryanair-Passagiere werde von anderen Fluggesellschaften zwar abgepuffert, aber nicht komplett aufgefangen, sagte von Massenbach. Der Flughafen reagiert ihr zufolge mit einer Sparrunde. Alle Kosten kämen auf den Prüfstand. Zudem würden Investitionen verschoben.

SCHÖNEFELD (dpa-AFX) - Der angekündigte Teil-Rückzug von Europas größtem Billigflieger Ryanair vom Hauptstadtflughafen BER führt nach Angaben von Flughafenchefin Aletta von Massenbach schon in diesem Jahr zu rückläufigen Passagierzahlen. 2026 rechne man mit 25,7 Millionen Passagieren, nach 26,1 Millionen im Vorjahr, sagte von Massenbach in Berlin und sprach vom "Ryanair-Effekt".

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

"Das ist ein heftiger Schlag", sagte von Massenbach mit Blick auf die Ryanair-Ankündigung. Die irische Airline schließt zum 24. Oktober ihre Basis mit sieben Flugzeugen und dazugehörigen Crews am BER. Die deutsche Hauptstadt wird zwar weiterhin von Ryanair angeflogen, verliert aber den Angaben zufolge rund die Hälfte des bisherigen Angebots. Das seien rund 2,5 Millionen Sitzplätze weniger im Jahr, sagte von Massenbach.

Ryanair bezeichnet den BER als "erfolglosesten Flughafen Europas". Von Massenbach sagte, sie verstehe "die Frustration" bei Ryanair aufgrund hoher Kosten in Deutschland. Ihre Lesart ist, dass sich die Kritik vor allem gegen den Bund richtet: "Alles, was sie gegen den BER sagen, sagen sie gegen Deutschland."

Die Luftverkehrsbranche kritisiert seit langem vergleichsweise hohe staatlich verursachte Steuern und Gebühren in Deutschland. Diese gelten ihr als Hauptgrund dafür, dass sich der Luftverkehr in Deutschland seit der Corona-Delle signifikant schwächer entwickelt habe als im übrigen Europa./wim/DP/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ryanair Holdings Aktie Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,51 % und einem Kurs von 23,28 auf Tradegate (13. Oktober 2026, 11:19 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ryanair Holdings Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Ryanair Holdings zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,3900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7100 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von +21,05 %/+38,35 % bedeutet.





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