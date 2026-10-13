DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Air Liquide vor Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 194 Euro belassen. Die Sparte Gas & Services dürfte ein vergleichbares Erlöswachstum von 3,5 Prozent verzeichnet haben, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Management des Industriegasekonzerns sollte den Jahresausblick bestätigen./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 07:52 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 07:52 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 170,7EUR auf Tradegate (13. Oktober 2026, 11:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Virginie Boucher-Ferte

Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 194

Kursziel alt: 194

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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