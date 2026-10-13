DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft LVMH auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für LVMH nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 590 Euro belassen. Der Luxusgüterkonzern habe selbst die relativ niedrigen Erwartungen der Investoren verfehlt, schrieb Adam Cochrane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies sollte zu weiter sinkenden Konsensschätzungen für das zweite Halbjahr und 2027 führen. So verzögere der Druck im China-Geschäft eine Geschäftserholung./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 07:52 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 07:52 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,56 % und einem Kurs von 377,1EUR auf Tradegate (13. Oktober 2026, 11:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Adam Cochrane

Analysiertes Unternehmen: LVMH

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 590

Kursziel alt: 590

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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