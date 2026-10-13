Warum Dubais Immobilienmarkt wieder Hoffnung macht

Der Investmentstandort Dubai geriet seit dem Krieg zwischen den USA und Iran stark unter Druck. Wie beurteilen Sie die wirtschaftliche Gesamtlage heute?

Ich erkenne trotz der unübersichtlichen geopolitischen Gesamtlage eindeutige Konturen eines resilienten Wirtschaftsstandortes. Die starken Wachstumsmärkte Handel, Logistik, Finanzwirtschaft, Tourismus und Immobilien prägen Dubai und sorgten über Jahre hinweg für eine gewachsene, heterogene Wirtschaftsarchitektur. Klar waren die ersten Monate 2026 ein Schock.

Heute kann ich gerade wegen dieser wirtschaftlichen Widerstandsfähigkeit eines aber mit Sicherheit sagen: Dubai ist zurück. Die Zeiten, in denen wir ständig ‚auf Sicht fahren‘ mussten, sind vorbei.

Die Zahlen bestätigen das. Im August kamen laut dem Dubai Department of Economy and Tourism 869.000 internationale Übernachtungsgäste nach Dubai. Der höchste Wert seit Februar. Die Hotelauslastung lag bei 66 Prozent. Deutlich über dem Niveau vom Anfang des Jahres. Die Touristen kehren zurück, und die Zuversicht im Markt wächst spürbar. Auch die großen Messen finden wieder statt und sind gut besucht. Unternehmen in Dubai spüren das jeden Tag. Das Comeback des Standorts nimmt jeden Tag an Fahrt auf.

Zur Wahrheit gehört allerdings auch: Realistisch betrachtet wird Dubai voraussichtlich bis zu zwei Jahre brauchen, um wieder das Niveau von Januar 2026 zu erreichen – und genau dieses Zeitfenster ist für Investoren mit langem Atem die eigentliche Chance.

Können Auslandsinvestoren weiterhin mit profitablen Investments in Dubai rechnen?

Absolut. Und die Gründe dafür verteilen sich auf mehrere Ebenen: Neue Bauprojekte mit global hochwertigen Standards wurden und werden abgeschlossen. Die Nachfrage steigt von Jahr zu Jahr – getragen von Zuzug, Tourismus und internationalen Unternehmen. Das stützt die Preise langfristig, auch wenn es 2026 temporäre Rückgänge gab.

In Toplagen wie Downtown Dubai, Palm Jumeirah oder Dubai Marina kann professionell betriebene Kurzzeitvermietung nach unserer Erfahrung Nettomietrenditen von sechs bis neun Prozent ermöglichen – also nach den laufenden Gebäudekosten (Service Charges) und den Verwaltungskosten. Entscheidend ist, dass die Rechnung auch ohne aggressive Annahmen zur Wertsteigerung aufgeht.

Erfolgsentscheidend für die Wertentwicklung eines Immobilieninvestments in Dubai ist allerdings lokale Expertise. Ein nachhaltiger, zukunftsfähiger Immobilienkauf in Dubai gelingt nur mit genauer Marktkenntnis vor Ort – und genau das wird auch in Zukunft den Unterschied machen. Als Betreiber von über 700 Ferienwohnungen sehen wir täglich: Die Rendite entsteht nicht beim Kauf, sondern im laufenden Betrieb. Genau daran erkennen Investoren den Unterschied zwischen einem Makler, der verkauft, und einem Betreiber, der die Immobilie danach auch bewirtschaftet.

Deshalb betrachten wir stets mehrere Punkte. Bei uns wird jedes Objekt nach identischen Kriterien geprüft – Masterplan der Lage, Infrastrukturprojekte im Umfeld, Bauträger, Kaufpreis, Zahlungsplan, Nachfrage, Vermietbarkeit und Exit-Strategie. Als Ingenieur nenne ich das Yield Engineering. Rendite wird nicht erhofft, sondern kalkuliert.

Jede Zahl muss nachhaltig belastbar sein, bevor es in die Umsetzung geht. Außerdem kommen immer rechtliche und steuerliche Fragen hinzu. Für Anleger aus Deutschland heißt das konkret: Das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und den VAE ist Ende 2021 ausgelaufen.

Wer in Deutschland steuerlich ansässig bleibt, sollte deshalb vor dem Kauf mit einem Steuerberater klären, wie Mieteinnahmen aus Dubai in Deutschland zu versteuern sind. Es ist also nicht empfehlenswert, nur auf irgendwelche wohlklingenden Renditen zu schauen. Auch unter den aktuellen Bedingungen sind in Dubai weiterhin profitable Immobilieninvestments möglich.

Im September unterzeichneten Vertreter Deutschlands und den Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) ein neues Rechtshilfeabkommen in Strafsachen. Was folgt daraus für Investoren in Dubai?

Ich stehe dem Abkommen sehr positiv gegenüber. Die Verhältnisse beider Seiten werden so zuverlässiger organisiert. Auch werden Schlupflöcher gestopft, die in der Vergangenheit Grauzonen für intransparente Geschäftsmodelle boten.

Wer transparent in Dubai investieren will, seine Mittelherkunft sauber dokumentiert und alle rechtlichen und steuerlichen Pflichten erfüllt, macht in der Umsetzung alles richtig. Mittelfristig stärkt das aus meiner Sicht das Vertrauen in den Standort – und damit die Attraktivität von Immobilieninvestments in Dubai für deutsche Investoren.

Eine stärkere Zusammenarbeit der Behörden in beiden Staaten erhöht zudem die langfristige Rechtssicherheit und erschwert es, Dubai als Rückzugsort für illegale Vermögenswerte oder Personen zu nutzen. Eine echte Win-win-Situation.

Sie sind als Geschäftsführer in der Region auf Immobilien spezialisiert. Können sich die VAE etwas von Deutschland abkupfern oder eher umgekehrt?

Die VAE selbst werden standhafter gegenüber kritischen Marktphasen. Man lernt aus der Vergangenheit für die Zukunft äußerst schnell und bereitet sich proaktiv vor. Deutschland kann sich vor allem in diesem Feld, also der Lernfähigkeit und Anpassungsfähigkeit unter neuen Rahmenbedingungen etwas abschauen.

Auch für internationale Investoren ist der Marktzugang in ausgewiesenen Freehold-Gebieten vergleichsweise unkompliziert. Das Eigentum wird direkt beim Dubai Land Department eingetragen, reguliert wird der Markt durch die RERA. Ab einem Immobilienwert von zwei Millionen AED ist zudem ein Golden Visa möglich, ein Aufenthaltstitel mit zehn Jahren Laufzeit.

Umgekehrt bietet Deutschland mit seinen etablierten rechtlichen Kontrollmechanismen und hohen Standards bei der Absicherung von Immobilientransaktionen ebenfalls sehr attraktive Ansätze. Auch das gehört zur Wahrheit: Deutschland unnötig schlechtreden muss niemand.

Wie hoch ist das Risiko einer Investmentblase, die mit bösen Überraschungen platzen kann?

Persönlich halte ich wenig von pauschalen Schlagzeilen über eine Immobilienblase in Dubai. Der Immobilienmarkt Dubai ist gewachsen und Faktoren wie Preise, Vermietbarkeit und Lage werden intensiver geprüft. Das kann man als gesunde Entwicklung bewerten, besonders für Kunden mit einem ausgeprägten Qualitätsbewusstsein. Börsianer kennen das Prinzip: Eine Korrektur ist noch keine geplatzte Blase – sie trennt Qualität von Spekulation.

Generell spüren wir jeden Tag im operativen Geschäft auch nach der Krise im Frühjahr eine deutliche Stabilisierung. Besonders die Buchungen für Kurzzeitvermietungen in Dubai steigen seit dem Frühjahr kontinuierlich an.

Die Auslastung unseres Portfolios lag im Q2 2026 beispielsweise bei 87 Prozent. Das zeigt, wie stabil die Nachfrage nach professionell betriebener Kurzzeitvermietung in Dubai ist.

Müssen Dubai-Investoren zukünftig auch geopolitische Experten sein?

Gäste und Investoren kennen die geopolitische Lage in Dubai, kalkulieren sie ein und entscheiden sich für den Standort.

Die Entwicklung in Dubai ist keine Momentaufnahme, sondern ein stabiler Trend. Hinzu kommt: Für Investoren und Kapitalanleger ist genau diese Phase aufschlussreich. Denn sie zeigt, welche Immobilien auch ohne großen Boom funktionieren und bei welchen Angeboten die vorherrschenden Erwartungen neu bewertet werden müssen.

Investoren müssen geopolitische Risiken daher sehr wohl stärker in ihre Investitionsentscheidungen einbeziehen. Dafür reicht aber die enge Zusammenarbeit mit erfahrenen Experten vor Ort.

Mit welcher Preis- und Nachfrageentwicklung rechnen Sie in Dubai?

Für Ende des Jahres 2026 erwarte ich eine weitere Stärkung des Immobilienmarktes in Dubai. Für 2027 halte ich weitere Schritte in Richtung Normalisierung für realistisch, sofern sich die geopolitische Lage weiter stabilisiert.

Wer heute investiert, sollte nicht auf eine schnelle Erholung wetten, sondern auf Nachfrage, Cashflow und einen Zeithorizont von mehreren Jahren setzen. Top-Lagen, hochwertige Bestandsobjekte und professionell gemanagte Immobilien sollten dabei am robustesten bleiben.

Ein Vergleich, den jeder Börsianer kennt: Der S&P 500 hat seit seiner Einführung 1957 laut S&P Dow Jones Indices im Schnitt rund zehn Prozent pro Jahr erzielt, Dividenden eingerechnet – obwohl er zwischendurch Ölkrise, Dotcom-Crash, Finanzkrise und Corona-Einbruch mit Kursverlusten von teils rund 50 Prozent verkraften musste. Wer investiert blieb, wurde über die Jahrzehnte belohnt. Dasselbe Muster sehe ich beim Immobilienmarkt in Dubai: Nach dem Einbruch 2008/09 und der langen Korrektur bis 2020 hat der Markt seine früheren Höchststände bis 2025 deutlich übertroffen.

Rücksetzer gehören dazu, entscheidend ist der langfristige Trend. Eine Garantie für die Zukunft ist die Vergangenheit weder an der Börse noch bei Immobilien – aber die Fundamentaldaten sprechen klar für Dubai.

Alles, was vor Ort geplant und umgesetzt wird, folgt klaren Zielen: Laut dem Dubai 2040 Urban Master Plan soll die Einwohnerzahl von 3,3 Mio. im Jahr 2020 auf rund 5,8 Mio. im Jahr 2040 wachsen.

Der neue Al Maktoum International Airport ist auf bis zu 260 Millionen Passagiere jährlich ausgelegt. Das sind Weichenstellungen, die die Nachfrage nach Dubai Immobilien über viele Jahre stützen werden. Langfristig bin ich sehr optimistisch gestimmt. Ich gehe von einem kontinuierlichen Wachstum aus. Einem, das nicht auf Jahre, sondern auf Jahrzehnte ausgerichtet ist.

Und ab wann können wir wieder mit normalen Verhältnissen rechnen?

Dubai Immobilien zeigen, dass diese trotz Krisen weiter funktionieren. Veranstaltungen finden statt – von der GITEX Global über den Arabian Travel Market bis zum Dubai Shopping Festival – Gäste kommen zurück, und auch das Kaufverhalten geht wieder nach oben.

Die neue Normalität kommt mehr und mehr auf dem Immobilienmarkt in Dubai an – auch wenn die Lage weiterhin mit Augenmaß bewertet werden sollte.

Über Rohollah Rohparwar