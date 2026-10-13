BYD ATTO 8: Lade-Hammer kommt nach Europa – 5-Minuten-Schnellladung

Mit ihm führt BYD die FLASH-Charging-Technologie erstmals in sein europäisches Modellangebot ein. Die 115-kWh-Blade-Batterie der zweiten Generation soll in fünf Minuten von zehn auf 70 Prozent laden. Von zehn auf 97 Prozent dauert es nur neun Minuten. Selbst bei minus 30 Grad Celsius nennt BYD zwölf Minuten, allerdings für den Ladebereich von 20 auf 97 Prozent.

Mit dem Versprechen, dass der Akku bei entsprechender Ladeinfrastruktur nach neun Minuten fast voll ist, bringt Build Your Dreams (BYD) den ATTO 8 nach Europa. Der auf dem Pariser Autosalon vorgestellte elektrische Siebensitzer soll im ersten Quartal 2027 bei europäischen Händlern verfügbar sein.



Bis Ende 2027 soll das FLASH-Charging-Netz in Europa auf 3000 Stationen wachsen. BYD beziffert die Ladezeit für den Bereich von zehn auf 97 Prozent auf etwa ein Drittel dessen, was vergleichbare SUVs für den Bereich von zehn auf 80 Prozent benötigen.



Der 5,04 Meter lange ATTO 8 ist mit zwei Antriebsvarianten erhältlich. Das Modell Design RWD mit Hinterradantrieb bietet 462 PS und eine kombinierte WLTP-Reichweite von bis zu 653 Kilometern. Die Allradversion Excellence AWD erreicht 775 PS, beschleunigt in 4,6 Sekunden von null auf 100 km/h und schafft bis zu 602 Kilometer nach WLTP.



Auch beim Komfort legt BYD nach: Es gibt beheizte und belüftete Sitze mit Massagefunktion vorne sowie auf den äußeren Plätzen der zweiten Reihe. Bei umgeklappten hinteren Sitzreihen wächst der Kofferraum auf bis zu 1.960 Liter. Hinzu kommen 136 Liter Stauraum unter der Fronthaube.

Einen Verkaufspreis nennt BYD in der Mitteilung noch nicht.

BYD-Aktie unter Druck

Die BYD-Aktie geriet zuletzt immer stärker unter Druck. Allein seit Jahresbeginn verlor sie fast 16 Prozent. Innerhalb eines Jahres waren es sogar fast 24 Prozent.





Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die BYD Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,74 % und einem Kurs von 8,351EUR auf Tradegate (13. Oktober 2026, 13:33 Uhr) gehandelt.





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