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    FINEXITY: Über 70 Mio. € Umsatz, 25–30 % EBITDA-Marge im Visier

    FINEXITY plant den Wachstumssprung: Mittelfristig sollen mehr als 70 Mio. € Umsatz und 25–30 % EBITDA-Marge erreicht werden. Wichtige Meilensteine hängen von regulatorischen Zulassungen ab.

    FINEXITY: Über 70 Mio. € Umsatz, 25–30 % EBITDA-Marge im Visier
    Foto: adobe.stock.com
    • Für 2026 erwartet FINEXITY pro forma 9,6 Mio. € Umsatz und ein EBITDA von −3,5 Mio. €.
    • Der EBITDA-Break-even soll 2028/2029 bei rund 20 Mio. € Umsatz erreicht werden.
    • Mittelfristig (in drei bis fünf Jahren) strebt die Gruppe mehr als 70 Mio. € Umsatz und eine EBITDA-Marge von 25–30 % an; 70–80 % des Umsatzes sollen aus Nundara und Effecta stammen.
    • Zum mittelfristigen Umsatzziel sollen Nundara und Effecta jeweils über 25 Mio. €, nolivius und VolksInvest jeweils über 10 Mio. € beitragen.
    • Meilensteine: 2026 soll der Antrag für eine DLT-Handels- und Abwicklungslizenz eingereicht werden; ab 2028 ist ein regulierter Handel auf Nundara geplant. Die Schritte sind von aufsichtsrechtlichen Zulassungen abhängig.
    • FINEXITY prüft zusätzliches Wachstumskapital. Die pro-forma-Angaben zu Effecta setzen den noch ausstehenden Abschluss des Erwerbs von 90,1 % voraus.


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