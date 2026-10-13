Super-El-Niño trifft auch Deutschland

El Niño ist ein natürliches Klimaphänomen, das durchschnittlich alle zwei bis sieben Jahre auftritt. Normalerweise treiben kräftige Passatwinde warmes Oberflächenwasser über den Pazifik in Richtung Asien. Schwächen sich diese Winde ab, verlagert sich das warme Wasser nach Osten. Dadurch verändern sich Luftdruck, Niederschläge und Windströmungen auf weiten Teilen der Erde. Die Auswirkungen sind regional höchst unterschiedlich: Während Südostasien und Australien häufig unter Dürren und Waldbränden leiden, drohen Teilen Südamerikas und Ostafrikas heftige Regenfälle und Überschwemmungen. Besonders starke Ereignisse werden umgangssprachlich als "Super-El-Niño" bezeichnet.

Es ist fast zehn Jahre her, dass ein besonders starker El Niño die Weltwirtschaft getroffen hat und zu weltweiten Ernteausfällen, Überschwemmungen und Waldbränden geführt hat. Die Folgen waren steigende Lebensmittelpreise, gestörte Lieferketten, bis hin zu neuen Inflationsschüben. Die Kosten beliefen sich über einen Zeitraum von fünf Jahren auf etwa 5,7 Billionen US-Dollar. Nun bahnt sich ein Wetterereignis an, das sogar diesen historischen El Niño übertreffen könnte. Die Auswirkungen dürften auch in Deutschland zu spüren sein.

Die US-Wetterbehörde NOAA beziffert die Wahrscheinlichkeit, dass El Niño bis Anfang 2027 stark bis sehr stark ausgeprägt bleibt, auf mehr als 83 Prozent. Die japanische Wetterbehörde meldete bereits Anfang Oktober Rekordtemperaturen in einer ihrer pazifischen Beobachtungsregionen. Der Internationale Währungsfonds zählt wetterbedingte Störungen durch El Niño inzwischen ausdrücklich zu den Risiken für die Weltkonjunktur. Welche wirtschaftlichen Dimensionen das Phänomen erreichen kann, zeigt eine Studie des Dartmouth College von 2023. Die Forscher bezifferten die weltweiten Einkommensverluste durch den El Niño von 1982/83 auf 4,1 Billionen US-Dollar und für den von 1997/98 auf 5,7 Billionen US-Dollar. Berücksichtigt wurden dabei auch langfristige Wachstumsverluste, nicht nur unmittelbar entstandene Schäden.

Der aktuelle El Niño hinterlässt bereits Spuren. Indien erlebt einen ungewöhnlich schwachen Monsun, der die landwirtschaftliche Produktion belastet. In Indonesien begünstigt die Trockenheit Waldbrände, während in Südamerika die Ernten von Zucker und Kaffee gefährdet sind. Hinzu kommen Probleme in der internationalen Schifffahrt: Niedrige Wasserstände im Panamakanal schränken die Kapazität einer der wichtigsten Handelsrouten der Welt ein und können Umwege sowie höhere Transportkosten erzwingen.

An den Agrarmärkten ist die Anspannung bereits sichtbar. Nach Angaben der Welternährungsorganisation FAO stieg der globale Lebensmittelpreisindex im September um 1,5 Prozent gegenüber dem Vormonat und um 5,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dafür sind neben ungünstigem Wetter auch die Energiekrise und Störungen wichtiger Handelswege verantwortlich. Wie schnell solche Entwicklungen die Geldpolitik beeinflussen können, zeigt Indien. Dort erreichte die Lebensmittelinflation im September 7,74 Prozent. Die indische Notenbank hat daraufhin Anfang Oktober erstmals seit fast vier Jahren ihren Leitzins angehoben. Der schwache Monsun gilt als einer von mehreren Inflationstreibern.

Obwohl El Niño seinen Ursprung Tausende Kilometer entfernt im Pazifik hat, können seine wirtschaftlichen Auswirkungen auch deutsche Verbraucher und Unternehmen erreichen. Sinkende Ernten verteuern Agrarrohstoffe wie Reis, Mais, Sojabohnen und Zucker. Das erhöht die Kosten von Lebensmittelherstellern und kann sich in den Supermarktpreisen niederschlagen. Hinzu kommen mögliche Belastungen für deutsche Industrieunternehmen, wenn Naturkatastrophen internationale Produktionsstandorte lahmlegen oder Transportwege unterbrechen.

Die weltweiten Nahrungsmittelrohstoffpreise könnten durch einen starken El Niño gegenüber einem normalen Winter um bis zu neun Prozent steigen, wie aus einer Modellrechnung der Europäischen Zentralbank (EZB) hervorgeht. Die EZB verweist in ihren aktuellen Wirtschaftsprojektionen vom September 2026 ausdrücklich auf El Niño als Inflationsrisiko. Höhere Lebensmittelpreise könnten damit den Spielraum der europäischen Währungshüter für eine lockerere Zinspolitik einschränken.

Allerdings hat das Wetterphänomen nicht zwingend nur negative Folgen. Ein ungewöhnlich milder Winter in Asien könnte den weltweiten Erdgasmarkt deutlich entlasten. Wettermodelle erwarten für Japan und Südkorea von November bis Februar Temperaturen, die durchschnittlich ein bis zwei Grad über dem Normalwert liegen. Auch für große Teile Chinas werden überdurchschnittlich hohe Temperaturen prognostiziert. Das könnte die Nachfrage nach Flüssiggas (LNG) verringern. Japan, Südkorea und China gehören zu den wichtigsten LNG-Importeuren der Welt. Benötigen sie weniger Gas zum Heizen, könnten zusätzliche Lieferungen für Europa verfügbar werden. Gerade angesichts der angespannten Energieversorgung wäre dies eine willkommene Entlastung. Analysten rechnen damit, dass die europäischen Gasspeicher Anfang November nur zu 75 bis 78 Prozent gefüllt sein könnten.

Gerade für Deutschland wäre eine Entspannung am internationalen Gasmarkt willkommen. Die deutschen Gasspeicher sind aktuell lediglich zu knapp 60 Prozent gefüllt, rund 16 Prozentpunkte weniger als ein Jahr zuvor. Bei unverändertem Einspeichertempo könnten sie bis zum Beginn der Heizsaison nur einen Füllstand von 62 bis 63 Prozent erreichen. Ein ungewöhnlich milder Winter in Asien könnte zusätzliche LNG-Lieferungen für Europa freimachen und damit auch Deutschland entlasten.

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Doch auch diese Hoffnung hat einen Haken. Selbst während eines insgesamt milden Winters können plötzliche Kälteeinbrüche auftreten. Meteorologen warnen insbesondere ab Januar 2027 vor möglichen Störungen des Polarwirbels. Würden gleichzeitig Europa, Asien und Nordamerika von extremer Kälte getroffen, könnte die Gasnachfrage sprunghaft steigen und die Preise erneut nach oben treiben.

Der aktuelle El Niño ist weit mehr als ein regionales Wetterereignis. Seine Folgen reichen von den Reisfeldern Indiens über die Schifffahrtsrouten Mittelamerikas bis zu den Energiemärkten Europas. Höhere Lebensmittelpreise, Lieferengpässe und neue Inflationsrisiken könnten die Weltwirtschaft noch über Jahre beschäftigen.

Wie hoch die Schäden diesmal ausfallen, lässt sich nicht genau vorhersagen. Die historischen Billionenverluste verdeutlichen jedoch das wirtschaftliche Potenzial eines außergewöhnlich starken El Niño. Für Deutschland könnte das Phänomen einerseits neue Kostenbelastungen mit sich bringen, andererseits aber auch zur Entspannung am Gasmarkt beitragen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion





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