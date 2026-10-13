ANALYSE-FLASH
UBS senkt Ziel für LVMH auf 510 Euro - 'Buy'
- UBS senkt LVMH-Kursziel auf 510 Euro, bleibt bei Buy
- UBS erwartet nur moderate Margenerholung bis 2030
- Gedrückte Stimmung und Bewertung sprechen für LVMH
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für LVMH von 525 auf 510 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Schwäche sei erwartet worden, schrieb Zuzanna Pusz am Montagabend nach den Quartalszahlen des französischen Luxusherstellers. Sie senkte ihre Gewinnschätzungen und geht davon aus, dass sich die Margen bis 2030 nur bis auf das Niveau von vor der Corona-Krise erholen werden. Kurzfristige Kurstreiber dürften zwar Mangelware sein, aufgrund der extrem gedrückten Stimmung, angepasster Erwartungen und der tiefen Bewertung sei das Chance-Risiko-Verhältnis aber überzeugend./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 21:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,85 % und einem Kurs von 378,2 auf Tradegate (13. Oktober 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 502,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 415,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 590,00EUR was eine Bandbreite von +9,51 %/+55,69 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 510 Euro
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Community Beiträge zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton - 853292 - FR0000121014
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LVMH ist sowas von Out! Wer kauft denn noch diesen 0815 Luxus zu diesen Preisen? Mal schauen ob sich diese Aktie nochmal halbiert oder mindestens 30% korrigiert.
Die 335 sind noch ein sehr weiter Weg, dazwischen liegen auch noch einige Unterstützungen. Alles möglich aber sehe es als unwahrscheinlich an, dass du LVMH Aktien bekommst.
Die 400 sind gefallen.