UBS hebt Ziel für Befesa auf 50 Euro - 'Buy'

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Nach +100 % kommt die Warnung

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Befesa Aktie

Die Befesa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,72 % und einem Kurs von 34,30 auf Tradegate (13. Oktober 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Befesa Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Befesa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von +13,70 %/+45,77 % bedeutet.