ANALYSE-FLASH
UBS hebt Ziel für Befesa auf 50 Euro - 'Buy'
- UBS hebt Befesa-Kursziel von 47 auf 50 Euro
- Die UBS belässt Befesa auf der Einstufung Buy
- Q3-Stahlstaubdurchsatz soll um 1 Prozent steigen
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Befesa vor Zahlen von 47 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Für das dritte Quartal erwarte er einen Anstieg des Durchsatzes an Stahlstaub um rund ein Prozent zum Vorquartal, was den Indikationen des Managements entspreche, schrieb Olivier Calvet in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Den Jahresausblick dürfte der Industrierecycler bestätigen./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 19:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Befesa Aktie
Die Befesa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,72 % und einem Kurs von 34,30 auf Tradegate (13. Oktober 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Befesa Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Befesa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von +13,70 %/+45,77 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 50 Euro
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Community Beiträge zu Befesa - A2H5Z1 - LU1704650164
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Befesa steigert bereinigtes EBITDA um 14% auf ein Allzeithoch von 243 Mio. € und erzielt Rekord beim operativen Cashflow
Befesa mit gutem Ergebnis in 2025. Die niedrigeren Investitionen ermöglichen zukünftig höhere Gewinne. Und die Gewinnentwicklung ist essentiell für die Entwicklung des Aktienkurses. Einziger Schönheitsfleck ist der steigende Zinkschmelzlohn, aber sein Einfluss bleibt bis zur Veröffentlichung der Prognose für 2026 abzuwarten.
So ist es. Gerade laufen Stahltitel super. Der Markt vergisst aber Befesa, die mit Stahlstaub Geschäft machen, dessen Preise auch anziehen werden