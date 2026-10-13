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    ANALYSE-FLASH

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    UBS startet Jungheinrich mit 'Neutral' - Ziel 24 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS startet Jungheinrich mit Neutral und 24 Euro
    • Starke Marktposition und defensive Endmärkte stützen
    • Ebit-Prognosen liegen 4 bis 6 Prozent unter Konsens
    ANALYSE-FLASH - UBS startet Jungheinrich mit 'Neutral' - Ziel 24 Euro
    Foto: Markus Scholz - picture alliance/dpa

    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Jungheinrich mit "Neutral" und einem Kursziel von 24 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Gabelstapler-Hersteller profitiere von einer starken europäischen Marktposition und einer vergleichsweise starken Ausrichtung auf defensive Endmärkte, schrieb Sven Weier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Nachfrage nach Flurförderzeugen habe sich gut entwickelt, insbesondere im unteren Marktsegment - ein Trend, der sich fortsetzen dürfte. Seine Ergebnisprognosen (Ebit) lägen jedoch 4 bis 6 Prozent unter den Konsensschätzungen, um dem Wettbewerbsdruck und den Veränderungen im Produktmix Rechnung zu tragen./edh/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 17:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 17:06 / GMT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jungheinrich Aktie

    Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 21,34 auf Tradegate (13. Oktober 2026, 12:07 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jungheinrich Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Jungheinrich zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +12,89 %/+121,07 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: UBS
    Kursziel: 24 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 24,00, was eine Steigerung von +12,89% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Jungheinrich - 621993 - DE0006219934

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um das Vierjahrestief nach der BofA-Abstufung, Margendruck und mögliche weitere Prognosesenkungen. MPCM senkt das Kursziel auf 41 Euro, bleibt aber bei Buy. Einige sehen mit einem erwarteten KGV von 9,4 und KBV von 0,87 eine günstige Bewertung. Als Wachstumsimpulse gelten die Übernahme von All Lift in Australien, die Einstiegsmarke AntOn und der Rahmenvertrag mit Kühne+Nagel über rund 5.000 Flurförderzeuge.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Jungheinrich eingestellt.

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    dpa-AFX
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