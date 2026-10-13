ANALYSE-FLASH
UBS startet Jungheinrich mit 'Neutral' - Ziel 24 Euro
- UBS startet Jungheinrich mit Neutral und 24 Euro
- Starke Marktposition und defensive Endmärkte stützen
- Ebit-Prognosen liegen 4 bis 6 Prozent unter Konsens
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Jungheinrich mit "Neutral" und einem Kursziel von 24 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Gabelstapler-Hersteller profitiere von einer starken europäischen Marktposition und einer vergleichsweise starken Ausrichtung auf defensive Endmärkte, schrieb Sven Weier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Nachfrage nach Flurförderzeugen habe sich gut entwickelt, insbesondere im unteren Marktsegment - ein Trend, der sich fortsetzen dürfte. Seine Ergebnisprognosen (Ebit) lägen jedoch 4 bis 6 Prozent unter den Konsensschätzungen, um dem Wettbewerbsdruck und den Veränderungen im Produktmix Rechnung zu tragen./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 17:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 17:06 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jungheinrich Aktie
Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 21,34 auf Tradegate (13. Oktober 2026, 12:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jungheinrich Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Jungheinrich zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +12,89 %/+121,07 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 24 Euro
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Jungheinrich von 46 auf 41 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Margenerholung in der Sparte ITS dürfte unter 8 Prozent stagniert haben, schrieb Stefan Augustin am Freitag in einem Ausblick auf den Bericht des Staplerherstellers für das dritte Quartal. Er kürzte seine Schätzungen.
Bild: https://thailand.ahk.de/var/site/storage/images/_aliases/image_1280/5/9/6/3/15043695-1-ger-DE/cc63a4b8244c-Jungheinrich_AntOn-launch-2.JPG
Unter der im Herbst 2025 eingeführten Einstiegsmarke vertreibt das Unternehmen vorkonfigurierte, kosteneffiziente Flurförderzeuge mit Lithium-Ionen-Technologie. Die in Kooperation mit EP Equipment gefertigte Linie richtet sich vor allem an kleine und mittlere Betriebe mit einfachen Transportaufgaben.
Optisch unterscheidet sich die Marke markant durch ihre violett-schwarze Farbgebung von den klassischen gelben Jungheinrich-Modellen.
Jungheinrich gilt als einer der globalen Spitzenreiter und "Hidden Champions" im Bereich der Intralogistik und Flurförderzeuge. Das Unternehmen wird in Wirtschaftsmedien regelmäßig als Weltmarktführer betitelt, auch wenn es gemessen am reinen Umsatz nicht die absolute Nummer 1 der Branche ist.