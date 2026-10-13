Musk erklärt, warum Micron, Sandisk und Co. vor China zittern

Am Dienstag traf es vor allem die asiatischen Schwergewichte. Der südkoreanische KOSPI schloss 5,46 Prozent tiefer. Samsung Electronics verlor rund 7,4 Prozent, SK Hynix gut 10 Prozent. Auch die US-Titel Micron und Sandisk waren bereits am Montag kräftig gefallen. Reuters führt die neue Sorge vor chinesischer Konkurrenz als einen zentralen Auslöser des Abverkaufs an.

Elon Musk hat die Sorge hinter dem Ausverkauf bei Speicherchip-Aktien in einen Satz gepackt: "Wenn China herausfindet, wie man ein Produkt herstellt, ist seine Fähigkeit zur Skalierung oft größer als die des Rests der Welt zusammen." Als Beispiele nannte Musk auf X Lithium-Batterien und Solarenergie. Genau dieses Muster fürchten Anleger nun auch bei Speicherchips.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Musk geht dabei noch einen Schritt weiter. RAM sei bis vor wenigen Jahren ein margenschwaches Standardprodukt gewesen, und bei verbreiteten Speicherstandards scheine China technologisch schnell aufzuholen. Gleichzeitig schränkt er ein, dass anspruchsvollere Speichertechnologien schwieriger zu meistern seien. Für Anleger ist genau diese Trennlinie entscheidend: China muss nicht sofort jeden High-End-Chip beherrschen, um Preise und Margen in großen Teilen des Speichermarktes anzugreifen.

Im Zentrum steht ChangXin Memory Technologies, kurz CXMT. Unternehmenspräsident Cao Kanyu sprach von "entscheidenden Fortschritten" bei einer neuen 4F²-Zellarchitektur. Sie soll mehr Speicher auf derselben Chipfläche ermöglichen. Noch bis Ende 2026 will CXMT darauf basierende DDR5-Produkte für Server vorstellen. Bei HBM-Speichern, die für KI-Beschleuniger besonders wichtig sind, liegen Samsung und SK Hynix bislang weiter vorn.

Trotzdem ist CXMT längst kein kleiner Herausforderer mehr. Beim Börsendebüt im Juli sprang die Aktie um 466 Prozent und machte das Unternehmen zeitweise zum wertvollsten börsennotierten Konzern Chinas. Der Börsengang brachte 57,92 Milliarden Yuan ein, umgerechnet rund 7 Milliarden Euro, die vor allem in Forschung und den Ausbau der Produktion fließen sollen.

Damit verschiebt sich das Risiko für Micron, Samsung und SK Hynix. Entscheidend ist nicht nur, ob CXMT technologisch gleichzieht. Gefährlich wird es, wenn China bei ausreichend guten Produkten anschließend schneller skaliert als die Konkurrenz. Genau darauf zielt Musks Warnung – und genau diese Aussicht reicht derzeit, um Anleger bei Speicher-Aktien nervös zu machen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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