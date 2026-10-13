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    China überrollt EU-Autobauer

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    100.000 Jobs in Gefahr? VW-Chef warnt vor dramatischer Auto-Krise!

    VW-Chef Blume warnt vor massivem Druck durch chinesische Autobauer. Volkswagen kämpft mit Absatzeinbrüchen, Stellenabbau und fordert Hilfe von der EU.

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    China überrollt EU-Autobauer - 100.000 Jobs in Gefahr? VW-Chef warnt vor dramatischer Auto-Krise!
    Foto: Sina Schuldt/dpa

    Europas Autoindustrie steht nach Einschätzung von Volkswagen-Chef Oliver Blume vor einer gewaltigen Herausforderung, wie Reuters berichtet. Bei einer Branchenkonferenz im Rahmen des Pariser Autosalons warnte der Manager am Dienstag vor dem zunehmenden Wettbewerbsdruck durch chinesische Hersteller. Besonders betroffen seien die europäischen Massenmarktanbieter Volkswagen, Stellantis und Renault, die gemeinsam mehr als 60 Prozent der europäischen Fahrzeugproduktion ausmachen. Ihr bisheriges Geschäftsmodell gerate zunehmend unter Druck, weil sie erschwingliche Elektroautos entwickeln und gleichzeitig ihre Produktionskosten deutlich senken müssten.

    "Dieses Geschäftsmodell steht in Europa unter enormem Druck", erklärte Blume. Der VW-Chef forderte die europäische Politik erneut auf, die heimische Automobilindustrie mit flexibleren Vorschriften und gezielten Anreizen für die Produktion in Europa zu unterstützen. Die Hersteller könnten ihre Zukunft nicht allein auf Exporterfolgen aufbauen. Entscheidend sei vielmehr, dass europäische Unternehmen langfristig profitabel und wettbewerbsfähig blieben.

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    Chinesische Hersteller erobern Europa

    Wie ernst die Bedrohung inzwischen ist, zeigt sich auf dem Pariser Autosalon selbst. Rund 20 chinesische Automarken präsentieren dort ihre Fahrzeuge, mehr als doppelt so viele wie 2024. Hersteller wie BYD, Xpeng und Li Auto drängen mit vergleichsweise günstigen und technologisch fortschrittlichen Elektroautos auf den europäischen Markt. Ihr gemeinsamer Marktanteil in Europa erreichte im zweiten Quartal bereits knapp elf Prozent. Der zunehmende Preiskampf trifft vor allem das volumenstarke Geschäft mit Klein- und Mittelklassewagen, in dem die Gewinnmargen traditionell niedrig sind. Volkswagen reagiert mit einer umfassenden Modelloffensive. Auf dem Pariser Autosalon präsentiert der Konzern unter anderem den elektrischen ID. Polo und den ID. Cross. Gemeinsam mit Modellen von Skoda und Cupra sollen sie den Einstieg in die Elektromobilität erschwinglicher machen. Auch Stellantis und Renault setzen verstärkt auf preisgünstige Elektroautos.

    Volkswagen treibt derzeit eines der größten Sparprogramme seiner Geschichte voran. Der Abbau von Zehntausenden Arbeitsplätzen ist bereits vorgesehen. Laut einem Reuters-Bericht vom Juni prüfte der Konzern darüber hinaus noch drastischere Einschnitte, darunter den Abbau von bis zu 100.000 Stellen und die Schließung von vier deutschen Werken. Eine endgültige Entscheidung über diese zusätzlichen Maßnahmen steht bislang aus.

     

    Volkswagen fordert Schutz für Europas Produktion

    Blume setzt deshalb verstärkt auf politische Unterstützung. Gemeinsam mit Stellantis und Renault spricht sich Volkswagen für sogenannte "Made in Europe"-Regeln aus. Diese sollen Unternehmen begünstigen, die Fahrzeuge und wichtige Komponenten innerhalb Europas entwickeln und produzieren. Auch staatliche Förderungen könnten künftig stärker an eine lokale Wertschöpfung gebunden werden. Die Hersteller erhoffen sich dadurch bessere Wettbewerbsbedingungen gegenüber chinesischen Importen. Für die Volkswagen-Aktie kommt die Warnung zu einem schwierigen Zeitpunkt. Erst kürzlich meldete der Konzern für das dritte Quartal einen Rückgang der weltweiten Auslieferungen um 14,3 Prozent. In China brach der Absatz sogar um 38,5 Prozent ein. Damit gerät Volkswagen inzwischen auf zwei entscheidenden Märkten gleichzeitig unter Druck: In China verliert der Konzern massiv Kunden, während chinesische Wettbewerber zunehmend Marktanteile in Europa erobern.

    Für Anleger stellt sich damit eine zentrale Frage: Kann Volkswagen seine Kosten schnell genug senken und gleichzeitig erschwingliche Elektroautos anbieten, ohne seine Gewinnmargen weiter zu belasten? Die europäischen Hersteller müssen ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern, während die chinesische Konkurrenz technologisch aufholt und mit aggressiven Preisen expandiert. Politische Unterstützung könnte den Umbau erleichtern. Die entscheidende Herausforderung bleibt jedoch, wieder profitabel Autos zu bauen, die sich im direkten Wettbewerb mit chinesischen Herstellern behaupten können.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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