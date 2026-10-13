Leichte Gewinne - Chemiesektor fest

Der EuroStoxx 50 stieg am Mittag um 0,18 Prozent auf 6.212,22 Punkte. Außerhalb der Euroregion gewann der Schweizer Leitindex SMI 1,26 Prozent auf 14.052,92 Punkte und profitierte damit von den Zuwächsen der defensiven Schwergewichte. Der britische FTSE 100 notierte mit einem Plus von 0,78 Prozent auf 10.738,95 Punkten nicht ganz so stark.

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Am Dienstag ist es an den europäischen Börsen zögerlich nach oben gegangen. "Während Technologieaktien weiter unter Gewinnmitnahmen leiden, halten sich die klassischen Industrie- und Standardwerte deutlich besser", beschrieb Kapitalmarktexperte Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets das Handelsgeschehen. "Die bisherigen Zugpferde bremsen, während die lange im Schatten stehenden Branchen dem Markt Halt geben." Vor den anstehenden Zahlen großer US-Banken herrschte allerdings Zurückhaltung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Stärkster Sektor waren die Chemiewerte. Aktien von Givaudan setzten mit einem Anstieg von 7,7 Prozent Akzente. Der Wert profitierte damit von den jüngsten Quartalszahlen. Die Analysten der ZKB sprachen von einer "eindrücklichen Wachstumsbeschleunigung".

Ansonsten waren defensive Werte aus den Bereichen Nahrungsmittel und Pharma gefragt. Astrazeneca legten nach einer doppelten Hochstufung durch Nordea um 2,3 Prozent zu. Roche hat mit dem US-Biotechunternehmen Rona Therapeutics eine Lizenzvereinbarung unterzeichnet. Dabei geht es um einen experimentellen RNAi-Wirkstoff gegen den Rezeptor ALK7. Dieser kommt vor allem im Fettgewebe vor und spielt eine wichtige Rolle bei der Speicherung und dem Abbau von Fett sowie bei der Regulierung des Energiestoffwechsels. Die Aktie gewann 1,4 Prozent.

Am Ende des Feldes lagen dagegen die Technologiewerte und hier besonders die Halbleiteraktien. Sie litten unter schwachen Vorgaben aus den USA und Asien. Medienberichte hatten Sorgen vor verstärkter chinesischer Konkurrenz im Bereich der Künstlichen Intelligenz geschürt. Luxuswerte gaben ebenfalls stärker nach. Sie folgten damit den enttäuschenden Zahlen von LVMH , deren Aktien um 2,2 Prozent sanken und damit nach einer annähernden Kurshalbierung seit Jahresbeginn weiter schwächelten./mf/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,35 % und einem Kurs von 4.050 auf Lang & Schwarz (13. Oktober 2026, 12:14 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2000 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 502,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 415,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 590,00EUR was eine Bandbreite von +9,48 %/+55,65 % bedeutet.



