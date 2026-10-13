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    HCLTech und Anthropic schließen Global Premier Partnership, um kontrollierte agentenbasierte KI in globalen Unternehmen in großem Maßstab einzusetzen

    HCLTech und Anthropic schließen Global Premier Partnership, um kontrollierte agentenbasierte KI in globalen Unternehmen in großem Maßstab einzusetzen
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    HCLTech wird eine eigene Anthropic-Geschäftseinheit und ein Kompetenzzentrum (Center of Excellence, CoE) einrichten, um den Einsatz von Claude in Unternehmensumgebungen zu beschleunigen

    HCLSoftware wird ISV-Partner von Anthropic und integriert Claude sowie Claude Code mit modernsten Sicherheitsvorkehrungen in ausgewählte Unternehmensprodukte

    SANTA CLARA, Kalifornien, und NOIDA, Indien, 13. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- HCLTech (NSE: HCLTECH) (BSE: HCLTECH), ein weltweit führendes Technologieunternehmen, gab heute eine Global Premier Partnership mit Anthropic bekannt, um die Einführung agentenbasierter KI in Unternehmen zu beschleunigen, wobei der Schwerpunkt auf Sicherheit, Cybersicherheit und Governance liegt. Die Serviceteams von HCLTech werden Branchenlösungen und -angebote auf Basis von Claude, Cowork sowie Claude Code entwickeln, während HCLSoftware als ISV-Partner von Anthropic diese in ausgewählte Unternehmensprodukte integrieren wird.

    HCLTech Logo

    HCLTech wird einen eigenen Geschäftsbereich für Anthropic mit einem Kompetenzzentrum (Center of Excellence, CoE) einrichten, um agentenbasierte KI-Lösungen zu entwickeln und sichere Sandbox-Umgebungen für den Einsatz von Claude in Unternehmen mittels FDEs bereitzustellen. Außerdem wird HCLTech seine Kunden dabei unterstützen, KI-native Entwicklungsmethoden einzuführen, ihre Beschäftigten zu schulen sowie die organisatorischen Fähigkeiten aufzubauen, die erforderlich sind, um agentenbasierte KI sicher und in großem Maßstab einzusetzen.

    Als ISV wird HCLSoftware Claude-Funktionen integrieren sowie Zugang zu fortschrittlichen Modellen erhalten, die in ausgewählte Unternehmensprodukte aus den Bereichen Cybersicherheit, Automatisierung, Geschäftsprozessanwendungen und Anwendungsentwicklung integriert werden, darunter HCL BigFix sowie HCL AppScan, wobei zugleich Actian AI Analyst ermöglicht wird.

    Zusätzlich wird HCLTech Claude sowie Claude Code in seine agentenbasierte Software-Engineering-Plattform AI Force für IT-Support, Fehlerbehebung im Code und digitale Dienste für Beschäftigte integrieren. Diese Arbeitsabläufe werden durch Richtlinienvorgaben, Ausnahmebehandlung sowie menschliche Aufsicht bei Änderungen mit erheblichen Auswirkungen unterstützt. 

    „KI kann nur so nützlich sein, wie sie vertrauenswürdig ist, und wir entwickeln Claude, um Unternehmen das Vertrauen zu geben, Claude in ihren sensibelsten sowie wertvollsten Arbeitsbereichen einzusetzen. HCLTech verwaltet solche Systeme für Banken, Krankenhäuser, Telekommunikationsunternehmen sowie Hersteller, und wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen bei der Integration von Claude sowie Claude Code. Diese Partnerschaft – und unser umfassenderes Bestreben, Leistungsfähigkeit sowie Sicherheit gemeinsam voranzutreiben – ist der Weg, auf dem KI die Funktionsweise ganzer Branchen zum Besseren verändern wird", sagte Daniela Amodei, Mitbegründerin und Präsidentin von Anthropic.

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