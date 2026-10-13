NVIDIA - Aktie zeigt Schwäche - 13.10.2026

Mit einer Performance von -1,18 % musste die NVIDIA Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der NVIDIA Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,85 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -1,18 % im Minus. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

NVIDIA entwickelt GPUs und Plattformen für Gaming, Rechenzentren, KI und autonomes Fahren. Kernprodukte: GeForce-, RTX-, Data-Center-GPUs, CUDA-Software, KI- und HPC-Plattformen. Marktführer bei KI-Beschleunigern und High-End-Gaming-GPUs. Wichtige Konkurrenten: AMD, Intel, Google (TPU), AWS, Qualcomm. USP: starke CUDA-Ökosysteme, Software-Stack, KI-Fokus und Entwicklercommunity.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die NVIDIA Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +11,10 %.

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Allein seit letzter Woche ist die NVIDIA Aktie damit um -5,82 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,52 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die NVIDIA um +25,62 % gewonnen.

NVIDIA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,82 % 1 Monat +8,52 % 3 Monate +11,10 % 1 Jahr +25,36 %

? wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 13.10.2026, 12:25 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Korrekturen und Short-Einstiege bei NVIDIA. Der Rückgang von rund 242 auf 230 USD wird auch als Pullback im intakten Aufwärtstrend eingeordnet. Als Short-Signal werden Kurse unter kurzfristigen Durchschnitten mit anschließendem Retest bei 230–232 USD diskutiert. Starkes Gewinnwachstum und hohe Margen werden gegen Short-Positionen angeführt, hohe Zinsen und US-Schulden als Risiken.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.

Informationen zur NVIDIA Aktie

Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,85 Bil. € wert.

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So schlagen sich die Wettbewerber von NVIDIA

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,39 %. Intel notiert im Minus, mit -0,59 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -1,18 %. Broadcom verliert -1,32 %

Die Aktie von NVIDIA erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 67,43 %. Über 5 Jahre lag sie bei 62,32 %, über 10 Jahre bei 63,37 %.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die NVIDIA Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur NVIDIA Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.